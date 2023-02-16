Историю про смертельное ДТП на трассе Р23 рассказал Оnliner читатель Александр:

«Ехал я в Минск из Слуцка на Toyota Picnic, вёз троих ребят-музыкантов с барабанами. Был вечер, шёл мокрый снег, видимость плохая, и нет света на фонарях. Меня опередил Peugeot 406. Проезжаю мимо остановки и вдруг вижу подлетающий силуэт человека над Peugeot и огни «стопов». Что-то летит под моё правое переднее колесо, я торможу до полной остановки, но наезжаю. Стал на обочине. Подбегаю к сбитому — пульса уже нет. Люди с остановки поставили мусорный контейнер перед сбитым, чтобы избежать повторного наезда. Водитель Peugeot ещё пытался оказать ему помощь.

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Я начал осматриваться. У Peugeot была разбита фара, правая часть лобового, даже стойку повело. Я рассмотрел предмет, на который наехал — это был ботинок. Помочь я уже ничем не мог, вернулся в машину. Пассажиры подтвердили: не видели идущего человека. Я отвез их в Минск, а сам вернулся обратно к месту ДТП — чтобы хоть как-то подтвердить, что была плохая видимость и я тоже не видел пешехода. Когда вернулся, уже были инспекторы, следователи, но снег засыпал все следы. Оставил свои контактные данные и поехал домой.

Позже меня вызвали в СК. Как оказалась, много моментов, что я запомнил, уже спрятал снег и уничтожили проезжавшие автомобили. Пешеходом оказался дворник, который получил зарплату, отметил это дело и пьяным возвращался домой. Видимо, решил не переходить по подземному переходу, а по-быстренькому перебежать семь полос.

Потом, уже после следственного эксперимента, ко мне подъезжал водитель Peugeot с подарком и благодарностью — мои показания помогли ему. Меня поразил его вопрос: «Почему ты вернулся на место ДТП?» Я не принял его подарки, сказал, чтобы лучше помог другому на дороге. Тот ответил, мол, прежде бы не остановился в подобной ситуации, но, испытав беду на себе, осмыслив мой поступок, пообещал помогать, если кому-то потребуется помощь».

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