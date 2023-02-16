Я недавно проезжала по ближайшим деревням Кальчицы и Боровая и решила сделать подборку фото. Нам встретились интересные старые дома.

Похоже, что в одном был сад или школа, а второй похож на библиотеку или купеческий дом. Оба заброшены. Вполне отличное кирпичное здание бывшего магазина в Боровой, судя по объявлению, сдаётся в аренду, но не продается.

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Встретился нам памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Судя по количеству фамилий, в окрестных деревнях раньше было очень много жителей. Сейчас некоторые даже кирпичные дома просто пустуют, несмотря на то, что рядом достаточно большая и современная ферма.

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