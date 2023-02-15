«Сына назвал в честь друга Александра Аржановского».

Рассказать хочу историю одного стихотворения, которое написал мой знакомый Вячеслав Полубинский. Он воевал в Афганистане сапёром, был на многих опасных участках. Эти годы и друзей по службе ему не забыть никогда. «Мы с Сашей Аржановским в одной роте служили, перед его гибелью сдружились. Я ему стих посвятил и сына назвал в честь друга», — рассказал Вячеслав.

«После этих строк я не видела ничего»

Вот как потом рассказывала впечатление от этого стихотворения Лариса Гулковская. «Это было года три–четыре назад. В библиотеке А.С Пушкина в Минске шло заседание народного клуба композиторов и поэтов «Живица», — рассказала Лариса. — Выступали поэты, музыканты. Настроение было веселым. Вдруг к микрофону вышел молодой человек, сказал, что он культуролог, учился в Европейском свободном университете. Мне подумалось, что будет говорить поучающе. А он просто представил нам своего отца — «афганца», Вячеслава Полубинского, который служил сапером. Отец стал читать стихотворение, которое посвятил боевому товарищу, погибшему при разминировании. Я так его понимала, ведь в Афганистане погиб и друг моего брата. Читал Вячеслав сбивчиво, даже стеснительно, а я едва успевала записывать строчки.

Реклама

Погибшему другу

Посвящается Александру Аржановскому, погибшему в Афганистане, в 1983 году.

В минном взрыве – трагедия случая,

В свисте пули – рулетка-судьба,

Автоматная музыка злющая,

Кишлаки, караваны, стрельба.

Почему твой удел недосказанный?

Где твой Ангел-хранитель летал?

Весь в пыли, на броне, перевязанный

Так спокойно от ран умирал».

После этих строк я не слышала, не видела ничего. У меня рождались строки своего стихотворения, которое назвала «Афганская рулетка». Пока продолжалось заседание клуба, стихотворение было написано».

О Вячеславе Поддубинском

Родился Вячеслав в Борисове, учился в школе №15, окончил СГПТУ-85. Его призвали на службу в армию в 1981 году.