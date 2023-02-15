В редакцию «Кур’ера» написала жительница микрорайона «Чехова». Она попросила узнать, что начали строить на улице Борисовца рядом с новым 9-этажным домом.

В этой части расположен будущий квартал, который ограничен улицами Борисовца, Магистральная, Ивановского и «Ямполем». На этом участке строят первую девятиэтажку. Планируется, что дом сдадут в этом году.

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Ранее «Кур’ер» рассказывал, что рядом с первым домом выделили ещё два участка под многоэтажки. На одном их них — №5 по генплану — и начались строительные работы.

Как пояснил «Кур’еру» Игорь Родионов, начальник управления капитального строительства Слуцкого района, это будет 9-этажный арендный дом. В нём будут проживать 73 семьи военнослужащих.

Напомним, что в новом квартале хотят построить семь домов один другого выше (девяти-, восьми, семи- и шестиэтажные) на 530 квартир. В середине будут несколько спортплощадок, велодорожки и так далее. А автостоянки расположат не во дворах, а снаружи микрорайона, как в новейших жилых комплексах Минска.

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