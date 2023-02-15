Слуцкий райисполком сообщает, что на этой неделе проведут прямые телефонные линии специалисты Слуцкого ЦГиЭ, ЦСОН, автобусного парка №2 и Слуцкой ЦРБ.

16 февраля с 14.00 до 16.00 по телефону 2-83-59 «прямую линию» по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства Республики Беларусь проведёт главный государственный санитарный врач Слуцкого района Павел Валерьевич Кучко.

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16 февраля с 11.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 2-54-46 на тему: «Обеспечение инвалидов техническими средствами социальной реабилитации» проведёт заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации государственного учреждения «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения» Елена Александровна Анопреенко-Шахнович.

16 февраля с 10.00 до 11.00 по телефону 4-50-74 «прямую линию» по вопросу транспортного обслуживания населения города и района проведёт заместитель директора по перевозкам филиала «Автобусный парк №2» Геннадий Александрович Козловский.

18 февраля с 9.00 до 10.00 «прямую линию» по телефону 7-15-03 проведёт заместитель главного врача УЗ «Слуцкая ЦРБ» по обслуживанию населения района Сергей Петрович Чайковский.