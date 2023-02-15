Эти здания расположены на территории бывшей воинской части в Новодворцах. Торги пройдут в Минске 15 марта.

1. Столовая под медпункт

В лот входят кирпичное здание столовой под медпункт, водопроводная сеть к зданию и тепловая сеть к зданию столовой. Каждый объект оценили в 1 базовую (сейчас это 37 рублей). Общая цена лота — 111 рублей.

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2. Санчасть под цех утилизации

В лот входят здание санчасти под цех утилизации, тепловая сеть к зданию и водопроводная сеть к зданию. Каждый объект оценили в 1 базовую (сейчас это 37 рублей). Общая цена лота — 111 рублей.

3. Караульное помещение

В лот выходят здание караульного помещения, водопроводная сеть к зданию и тепловая сеть к зданию. Каждый объект оценили в 1 базовую (сейчас это 37 рублей). Общая цена лота — 111 рублей.

Условия для всех лотов

Земельный участок разрешают использовать для обслуживания объектов производственно-складского, коммунального, административно-бытового назначения, также объектов розничной или оптовой торговли.

Осуществление покупателем не менее одного года предпринимательской деятельности: с использованием приобретённых капитальных строений или с использованием вновь построенных после сноса приобретённых капитальных строений.

Земельный участок предоставляется в аренду сроком на 20 лет.

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