История с ДТП, которое произошло во дворе дома №8 по улице Строителей в Слуцке летом 2021 года, теперь на контроле Совета Республики и областной прокуратуры. А уголовное дело передали Копыльскому РОСК.

Напомним, что в начале июля 2021 года в «Кур’ер» обратилась случчанка Марина Канапацкая. Она рассказала, что её сосед преднамеренно поцарапал дверями её припаркованное авто. Потом несколько раз в него врезался. Инцидент попал на видео. Тогда уголовное дело возбудили, но всё так и затянулось. В итоге расследование прекратили.

Реклама

11 января 2023 года Марина попала на приём граждан, который проводила Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов. «Полтора года он отказывается платить за ремонт. Сейчас этот человек ходит и плюёт в нашу сторону, утверждая, что ему за это ничего не будет», — рассказывала Марина про соседа.

В этот же день случчанку пригласили на приём к Наталье Качановой, председателю Совета Республики. На нём присутствовал представитель прокуратуры Минской области.

В конце января Марине Канапацкой пришёл ответ, что её обращение отправили в прокуратуру Минской области и оно «находится на контроле Совета Республики». А в начале февраля случчанка получила письмо, что областная прокуратура отменила постановление Слуцкого РОСК о прекращении уголовного дела. Дальнейшее расследование ДТП передали Копыльскому РОСК.

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни региона, высказать своё мнение о происходящем, то звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info; или в личные сообщения в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», или в Telegram-бот.