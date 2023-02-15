Сегодня, 15 февраля, в Слуцке прошёл митинг-реквием памяти воинов-случчан, погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане.

На митинге выступил Владимир Гога, председатель Слуцкого райисполкома, который напомнил о том, что 10 наших земляков-случчан не вернулись с Афганской войны. Он поблагодарил ветеранов, сказал об общей ответственности за Беларусь, необходимости отстаивать её свободу и независимость. «Ваша твёрдая патриотическая позиция помогает охранять мир в стране, цену которого вы знаете как никто другой», — сказал ветеранам Владимир Гога.

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Также на митинге наградили памятными медалями и нагрудными знаками воинов-интернационалистов из Слуцкого района и возложили цветы к мемориалу.