По СМИ разных стран разлетелась новость про турецкий город Эрзин. После землетрясения это единственный город в провинции Хатай, где не рухнуло ни одно здание и нет человеческих жертв.

Мэр Эрзина, член оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Оккеш Эльмасоглу, объяснил, что не разрешал в городе незаконное строительство. А строительные нормы в воздвигаемых зданиях детально проверяются.

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«У меня есть чёткие представления в этом вопросе — никакого незаконного строительства. Разумеется, люди всегда находят способ строить без разрешения и надзора. Но даже если невозможно предотвратить это на 100 процентов, можно сократить размах. Я не пошел на компромисс, и это стоило мне ссоры со множеством людей. Зато моя совесть чиста», — сказал Эльмасоглу.

Землетрясение в Турции произошло на юге страны рано утром 6 февраля (фактически в ночь с воскресенья на понедельник). Его магнитуда составила 7,7-7,8, очаг залегал на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп на юго-востоке Турции. В течение нескольких часов были зафиксированы несколько десятков афтершоков, самый сильный из которых был практически сопоставим по магнитуде с первоначальным толчком. В Турции было разрушено более двух с половиной тысяч домов. Общее число погибших в Турции и соседней Сирии превысило 34 тысячи. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил в стране недельный траур по погибшим.