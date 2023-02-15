Что происходит в Слуцке в начале недели. Фото

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В первые пару дней этой недели жители Слуцка наблюдают красные закаты и рассветы, на улицах идёт ремонт, а «Виталюр» не работает.

красный закат, Слуцк
Слуцк на закате. Фотографии: Алесь Достанко

 

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красный закат, Слуцк

рассвет, Слуцк
Рассвет над Слуцком. Фото: Ольга Паздерина
рассвет, Слуцк
Рассвет на окраине Слуцка. Фото: Елена Бадьина
Супермаркет «Виталюр» и в понедельник, и во вторник закрыт. Фото: Ольга Паздерина

 

Виталюр, Слуцк
В торговом зале — пустые полки. Фото: Олеся Белая
мост, Дом культуры, Слуцк
На мосту возле городского Дома культуры меняют плитку. Фото: Ольга Паздерина
Зелёная, Слуцк
На улице Зелёной снова идут работы. Рабочие монтируют бордюр. Фото: Александра Шагойко
ямочный ремонт, Слуцк
На улице Ленина ремонтируют асфальт на проезжей части. Фотографии: Олеся Белая

ямочный ремонт, Слуцк