Автосервис считается у нас одной из самых доходных сфер деятельности. Это неудивительно, ведь сегодня практически в каждой семье есть автомобиль. И с каждым днём их становится всё больше. Рано или поздно машина ломается, и приходит время для технического обслуживания. На личном опыте прочувствовал проблемы, с которыми сталкиваются слуцкие автолюбители.

1. Нужна предварительная запись

Записаться на ремонт день в день очень сложно, практически невозможно, особенно если время близится к обеду. В Слуцке больше десятка официальных СТО. Ещё примерно столько же местных «Кулибиных», занимающихся ремонтом. Но если внезапно сломалась машина, а завтра нужно на ней ехать, то не факт, что получится попасть на ремонт, обзвонив даже все мастерские. Это ещё хорошо, если автомобиль может двигаться своим ходом, а если нет?

2. Нет единого стандарта диагностики

Я был на разных СТО в Слуцке и районе и заметил, что мастера делают диагностику ходовой по-разному. Одни основательно осматривают каждый узел, нажимают на детали и т.д., а есть такие, которые обходятся только визуальным осмотром, подсвечивая себе фонариком от телефона. Насколько это профессионально, сказать сложно, но за диагностику все берут примерно одинаково: 15-20 рублей.

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3. Оплата за осмотр без последующего ремонта

Просто посмотреть машину стоит денег, даже если к машине не прикасались. Получается, что, приехав на СТО, ты уже должен, вне зависимости от того, возьмутся мастера за ремонт или нет.

4. Не ремонтируют, а просто меняют

В Слуцке не берутся за сложный ремонт. Если поломался узел или агрегат, то практически всегда будут рекомендовать его заменить полностью, а не предложат починить. Мастеру так быстрее, хотя не всегда оправданно. Бывают, конечно, и исключения. Например, в Городище есть ремонт стартеров и генераторов, там люди занимаются профильным ремонтом.

5. Ремонтируют одно, другое — не видят

Мастер починит только то, на что вы пожаловались. На детали рядом мало кто смотрит, хоть там даже что-то будет отваливаться и угрожать безопасности передвижения.

6. Сложно найти запчасти

В Слуцке часто нет автозапчастей в наличии. Сначала нужно ехать на СТО, чтобы узнать, какие нужно купить, а потом — в автомагазин. Хорошо, если обратился до 12 часов, тогда можно успеть заказать на сегодня, но в лучшем случае придёт к концу дня. По ходу ремонта часто возникает необходимость замены и других частей. Тогда, почти в агонии, бросаете все дела и ищете сами. Из-за этого автомобиль застревает на СТО на неопределённое время. Кстати, довольно часто запчасть, даже заказанная по VIN-коду, не подходит к автомобилю.

7. Гарантия до ворот

Покупая в магазине даже лампочку для автомобиля, если она перегорит сегодня же, никто претензий не принимает. Идёшь и покупаешь новую лампочку. С другими запчастями похожая история, очень сложно доказать, что запчасть была бракованной.

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