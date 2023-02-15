Рассказываем, что актуального можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 16 февраля.

Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку!

Подписной индекс — 64 066 . Более подробную информацию и цены можно узнать здесь.

. Более подробную информацию и цены можно узнать Свежий номер газеты «Кур’ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

Подписаться на газету «Кур’ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:

бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;

бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 см 2 );

); СКИДКИ: 10% — на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% — на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.

Услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов

В список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Подписчикам на газету «Кур’ер» скидка — 10%.

Реклама

Как случчане провели отпуск в Заполярье

Многие бывали в Турции или Египте — таким отдыхом не удивить. А вот супруги из Слуцка Алексей и Екатерина провели отпуск за Северным полярным кругом — в Мурманске и его окрестностях. Они рассказали «Кур’еру» об удиви­тель­ных местах и ни с чем не сравнимых эмоциях.

Попал в Афганистан одним из первых

Наверное, те, кто прошёл Великую Отечественную, очень надеялись, что эта война в истории СССР и всего человечества будет последней, что люди убоятся развязывать новые военные конфликты. По крайней мере, наши солдаты не будут больше гибнуть на войне. Но… Корея, Вьетнам, Ан­гола, Алжир, Египет, Сирия… И, наконец, Афганистан. 10 января 1980-го, то есть, по сути, одним из первых советских военнослужащих в Афганистан направили Владимира Коленковича, парня из любанской деревни Яминск.

«Завести аквариум — дело ответственное»

Случчанин Владислав Бируля увлекался аквариумными рыбками ещё в детстве. Родители ни в какую не соглашались на животных в квартире, а вот на аквариум согласились. Во взрослом возрасте Владислав снова стал аквариумистом. О своём увлечении и его нюансах молодой человек рассказал «Кур’еру».

«Обратите внимание на живых». Что сказал глава Слуцкого района председателям сельсоветов

Во вторник, 7 февраля, пять сельсоветов Слуцкого района подвели итоги года. На мероприятие собрались сельские активисты, депутаты, старосты деревень, представители молодёжных объединений. Послушать отчёты сельсоветов мог любой желающий. Вход был свободный. Во вступительном слове Наталья Овсянникова, председатель Слуцкого Совета депутатов, особо поблагодарила старост деревень, которых в Слуцком районе 170 человек. Выступавшие следом за ней председатели сельсоветов не придерживались какой-то единой схемы итоговых докладов. Каждый выделил то, что, видимо, считает наиболее важным или показательным.

Сажаем семена правильно. Памятка

Залогом выращивания крепкой и здоровой рассады, а впоследствии получения хорошего урожая является в том числе самый начальный этап — посадка и проращивание семян, соблюдение режимов для каждой культуры. Вам в помощь таблица, подготовленная Белорусской сельскохозяйственной библиотекой НАН Беларуси.

«Нравится творить, придумывать, мастерить»

Ремесленник Виктор Федичко живёт с семьёй в Великой Сливе. По выходным его можно увидеть на Слуцком рынке, где он продаёт свои изделия. Вплотную занялся ремеслом лет пять назад, потому что нравится мастерить что-то самому. «Кур’ер» встретился с Виктором Федичко в фойе Козловичского ДК, где проходило итоговое собрание органов местного управления и самоуправления сельсоветов. Он рассказал, почему занимается ремеслом и какие его изделия популярны у покупателей.

Пакутлівы шлях да праўды Рыгора Мурашкі

16 лютага 1902 года ў вёсцы Бязверхавічы на Случчыне нарадзіўся Рыгор Мурашка — адзін з самых вядомых беларускіх пісьменнікаў 1920-1930 гадоў.

Пасля заканчэння двухкласнай валасной школы ў 1917 годзе ён паступіў у Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю.