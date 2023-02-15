Наверное, те, кто прошёл Великую Отечественную, очень надеялись, что эта война в истории СССР и всего человечества будет последней, что люди убоятся развязывать новые военные конфликты. По крайней мере, наши солдаты не будут больше гибнуть на войне.
Но… Корея, Вьетнам, Ангола, Алжир, Египет, Сирия… Афганистан.
СССР ввёл военный контингент в Афганистан 25 декабря 1979 года. Советское правительство объясняло этот шаг как ответ на просьбы руководства Афганистана, а также ссылалось на подписанный годом ранее договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.
10 января 1980-го, то есть, по сути, одним из первых советских военнослужащих в Афганистан направили Владимира Коленковича, парня из любанской деревни Яминск.
Владимир родился в 1960 году. Окончил Яминскую школу, потом Минское ПТУ №31 по специальности «электрик». А тут и повестка в военкомат пришла.
Год службы — и в Афганистан
Сначала был борисовский учебный центр — знаменитые Печи. Из этого центра Владимир Коленкович вышел командиром танка. Продолжал службу в танковом полку, который дислоцировался на Витебщине — в Боровухе-1. Неподалёку размещался 350-й полк ВДВ. Десантники первыми подались в Афганистан. За ними — танкисты.
«В нашем полку сформировали сводный батальон, — рассказывает Владимир Коленкович. — В экипажи брали только тех, кто уже отслужил год. Погрузили в эшелон, и мы десять суток добирались до Термеза. А там по понтонному мосту через Амударью, и… здравствуй, Афган! Конечно, было страшновато. Но потом как-то пообвыкся.
Три месяца стояли в районе города Пули-Хумри. Бытовые условия были ни к чёрту! Брезент для укрывания танков вместо палаток использовали. Хорошо, что старшина догадался, да мы с собою матрасы прихватили. Их на землю стелили, так и спали. Период такой был — гарнизоны только начали формироваться.
На месте постоянной дислокации
После был марш к перевалу Саланг. Это, казалось, бесконечный серпантин. В пять утра двинулись, а выехали к самому перевалу где-то в пять вечера. А потом длинный тоннель. В феврале 1980-го здесь случилась трагедия: из-за дорожно-транспортного происшествия в середине тоннеля образовалась пробка. В итоге задохнулись 16 советских военнослужащих. Да ещё и афганские солдаты.
Наш танковый батальон, как и весь 191-й отдельный Нарвский мотострелковый полк, расположился в 25 км юго-восточнее города Газни. Тут, на плоскогорье, и стали обустраивать место постоянной дислокации, сразу взяв под свой контроль провинции Пактия и Пактика и частично важную магистраль, соединяющую Кабул и Кандагар.
С бытовыми условиями на новом месте было значительно лучше. Здесь стали устанавливать большие (шесть окон) армейские палатки из прорезиненной ткани. К лету возвели пять щитовых бараков, в которых разместили штаб полка, штабы батальонов и комнаты для офицеров и прапорщиков. Соорудили солдатскую столовую-эллинг. Поставили щитовой домик, где открылся военторг. Летом прибыли геологи, пробурили скважину, и в полку появилась своя вода. А после и небольшую баньку смастерили.
Военная тактика
Едва ли не с первых дней на новой позиции начались боевые действия. 20 дней из 30 танки и мотопехота находились в рейдах — в направлении населённых пунктов Мукур, Ургун, Нава, Доменди, Урузган. Танки почти всегда шли первыми. И часто подрывались на минах. Впрочем, мины – пустяк: разорвёт пару-тройку траков гусеницы. Починить — не проблема. Опаснее нарваться на фугас, которые моджахеды научились хорошо маскировать. Тогда и пару-тройку катков вырвет. Да и шансов уцелеть практически не остаётся.
Тактика боевых действий полка была примерно такой: стрелки спешивались, карабкались вверх, выявляя цели и корректируя по ним огонь танкового орудия.
Но воевать с душманами оказалось непросто. Они же носились по горам, как сайгаки. То в одном месте объявятся, то в другом.
Однажды наблюдал в бинокль, как один на вид дохленький моджахед запросто тащил на себе ДШК (станковый крупнокалиберный пулемёт — Прим.редакции). Мы такой для чистки еле вдвоём с танка снимали. А этот закинул пулемёт на плечи и бегом по скалам. Да и разобраться, кто есть кто, было трудно. Сегодня к тебе вроде всей душой. А завтра стреляют в спину.
На волоске от смерти
Как-то мой танк подбили из гранатомёта. Впереди нас двигались три БТРа, мы – четвёртыми. Тут граната и прилетела.
У Т-62 передний внутренний топливный бак установлен в носовой части корпуса, справа от сиденья механика-водителя. А за баком — часть укладки боекомплекта. Так вот снаряд пробил броню, ранил осколками механика-водителя и дальше пошёл в бак. Но солярка не воспламенилась, а наоборот — погасила. Будь иначе — разорвало бы на мелкие клочки!
Я не растерялся: стащил механика-водителя с его сиденья, ухватился за рычаги и вперёд машину рванул. Думаю, сейчас гранатомёт перезарядят да в корму танка саданут. Тогда уж точно всем каюк будет! Обошлось…».
От автора
Может, и непросто, однако 191-й полк всегда справлялся с поставленными задачами. И постоянно старался диктовать душманам свою волю. Хотя, конечно, случалось разное.
Сам Владимир Коленкович указом от 28 августа 1980 года награждён медалью «За отвагу».
После демобилизации устроился в СМУ-7 и 23 года оттрудился на участке, расположенном в Любани. В Любани же и сам осел.
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