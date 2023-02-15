Наверное, те, кто прошёл Великую Отечественную, очень надеялись, что эта война в истории СССР и всего человечества будет последней, что люди убоятся развязывать новые военные конфликты. По крайней мере, наши солдаты не будут больше гибнуть на войне.

Но… Корея, Вьетнам, Ан­гола, Алжир, Египет, Сирия… Афганистан.

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СССР ввёл военный контингент в Афга­нистан 25 декабря 1979 года. Советское правительство объяс­няло этот шаг как ответ на просьбы руководства Афганистана, а также ссылалось на подписанный годом ранее договор о дружбе, добрососед­стве и сотрудничестве.

10 января 1980-го, то есть, по сути, одним из первых советских военнослужащих в Афганистан направили Владимира Коленковича, парня из любанской деревни Яминск.

Владимир родился в 1960 году. Окончил Яминскую школу, потом Минское ПТУ №31 по специальности «электрик». А тут и повестка в военкомат пришла.

Год службы — и в Афганистан

Сначала был борисов­ский учебный центр — знаменитые Печи. Из этого центра Владимир Коленкович вышел командиром танка. Продолжал службу в танковом полку, который дислоцировался на Витебщине — в Боровухе-1. Неподалёку размещался 350-й полк ВДВ. Десантники первыми подались в Афганистан. За ними — танкисты.

«В нашем полку сформировали сводный батальон, — рассказывает Владимир Коленкович. — В экипажи брали только тех, кто уже отслужил год. Погрузили в эшелон, и мы десять суток добирались до Термеза. А там по понтонному мосту через Амударью, и… здравствуй, Афган! Конечно, было страшновато. Но потом как-то пообвыкся.

Три месяца стояли в районе города Пули-Хумри. Бытовые условия были ни к чёрту! Брезент для укрывания танков вместо палаток использовали. Хорошо, что старшина догадался, да мы с собою матрасы прихватили. Их на землю стелили, так и спали. Период такой был — гарнизоны только начали формироваться.

На месте постоянной дислокации

После был марш к перевалу Саланг. Это, казалось, бесконечный серпантин. В пять утра двинулись, а выехали к самому перевалу где-то в пять вечера. А потом длинный тоннель. В феврале 1980-го здесь случилась трагедия: из-за дорожно-транспортного проис­шествия в сере­дине тоннеля образовалась пробка. В итоге задохнулись 16 советских военнослужащих. Да ещё и афганские солдаты.

Наш танковый батальон, как и весь 191-й отдельный Нарвский мотострел­ковый полк, располо­жился в 25 км юго-восточнее города Газни. Тут, на плоскогорье, и стали обустраивать место постоянной дислокации, сразу взяв под свой контроль провинции Пактия и Пактика и частично важную магистраль, соединяющую Кабул и Кандагар.

С бытовыми условиями на новом месте было значительно лучше. Здесь стали устанавливать большие (шесть окон) армейские палатки из прорезиненной ткани. К лету возвели пять щитовых бараков, в которых разместили штаб полка, штабы батальонов и комнаты для офицеров и прапор­щиков. Соорудили солдатскую столовую-эллинг. Поставили щитовой домик, где открылся военторг. Летом прибыли геологи, пробурили скважину, и в полку появилась своя вода. А после и небольшую баньку смастерили.

Военная тактика

Едва ли не с первых дней на новой позиции начались боевые действия. 20 дней из 30 танки и мотопехота находились в рейдах — в направлении населён­ных пунктов Мукур, Ургун, Нава, Доменди, Урузган. Танки почти всегда шли первыми. И часто подрывались на минах. Впрочем, мины – пустяк: разо­рвёт пару-тройку тра­ков гусеницы. Починить — не проблема. Опаснее нарваться на фугас, которые моджахеды научились хорошо маскировать. Тогда и пару-тройку катков вырвет. Да и шансов уцелеть практически не остаётся.

Тактика боевых действий полка была примерно такой: стрелки спешивались, карабкались вверх, выявляя цели и корректируя по ним огонь танкового орудия.

Но воевать с душманами оказалось непросто. Они же носились по горам, как сайгаки. То в одном месте объявятся, то в другом.

Однажды наблюдал в бинокль, как один на вид дохленький моджахед запросто тащил на себе ДШК (станковый крупнокалиберный пулемёт — Прим.редакции). Мы такой для чистки еле вдвоём с танка снимали. А этот закинул пулемёт на плечи и бегом по скалам. Да и разобраться, кто есть кто, было трудно. Сегодня к тебе вроде всей душой. А завтра стреляют в спину.

На волоске от смерти

Как-то мой танк подбили из гранатомёта. Впереди нас двигались три БТРа, мы – четвёртыми. Тут граната и прилетела.

У Т-62 передний внутренний топлив­ный бак установлен в носовой части корпуса, справа от сиденья механика-водителя. А за баком — часть укладки боекомплекта. Так вот снаряд пробил броню, ранил осколками механика-водителя и дальше пошёл в бак. Но солярка не воспламенилась, а наоборот — погасила. Будь иначе — разорвало бы на мелкие клочки!

Я не растерялся: стащил механика-водителя с его сиденья, ухватился за рычаги и вперёд машину рванул. Думаю, сейчас гранатомёт перезарядят да в корму танка саданут. Тогда уж точно всем каюк будет! Обошлось…».

От автора

Может, и непросто, однако 191-й полк всегда справлялся с поставленными задачами. И постоянно старался диктовать душманам свою волю. Хотя, конечно, случалось разное.

Сам Владимир Коленкович указом от 28 августа 1980 года награждён медалью «За отвагу».

После демобилизации устроился в СМУ-7 и 23 года оттрудился на участке, расположен­ном в Любани. В Любани же и сам осел.

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