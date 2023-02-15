80 лет исполняется подвигу братьев Ивана и Михаила Цубов во время Великой Отечественной войны. В рубрике «Даты и люди Случчины» «Кур’ер» рассказывает о людях, оставивших след в истории региона.

Братья Иван Самуилович и Михаил Самуилович Цубы, белорусские крестьяне, родились в деревне Новины (теперь Солигорский район Минской области). Иван Цуба повторил подвиг Ивана Сусанина (крестьянина, который спас царя Михаила Фёдоровича от польско-литовских захватчиков в 1613 году). Михаил Цуба же был убит, когда отказался показать немецким карателям дорогу к партизанам.

Немецкая карательная операция Hornung

В феврале 1943 года нацисты в ходе карательной операции бросили против Слуцкого и Пинского партизанских соединений около двадцати тысяч солдат, охранных полков, полицейских батальонов. Они окружили огромную партизанскую зону.

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Партизаны не давали покоя фашистам на территории Брестской, Гомельской и южной части Минской областей (в частности, в Лунинецком, Ляховичском, Житковичском, Слуцком, Копыльском, Несвижском районах). Здесь под ударами партизан оказалась важная для вермахта дорога Гомель — Лунинец — Брест. Цель немецкой операции заключалась в том, чтобы боевые группы, блокировавшие со всех сторон лагеря и базы партизан, продвигались к центру. Расположенные в окружённом районе деревни следовало уничтожать, а гражданское население, за исключением евреев, эвакуировать в сборные лагеря.

Корж вывел отряды партизан из окружения

На Пинщине действовал партизанский отряд под руководством Коржа. Василий Захарович Корж – командир партизанского отряда, генерал-майор. Во время войны создал партизанский отряд под псевдонимом Комаров.

Применяя свою коронную тактику упреждающих нападений, засад, налётов, минирования дорог, Корж сумел вывести отряды из окружения, выдержав при этом месячную осаду карателей…

Однако поначалу силы были неравны, и отряды Коржа с боями отступали в глубь полесских лесов и болот. Вместе с партизанами уходили и жители небольшой деревни Новины (сейчас входит в Солигорский район). Братья Михаил и Иван Цубы уйти не успели…

Последняя встреча

Братья Цубы приходились Коржу дядьями. Встретив Ивана перед отходом на околице деревни, Василий Захарович с тревогой спросил его:

— Вы всё ещё здесь!?

— Вот загоню скотину, и за вами.

На том и расстались. Не думал тогда Корж, что та встреча будет у них последней. Иван Цуба, отправив сына и невестку с детьми в лес, выпустил скотину и погнал её в урочище Вербы.

Подвиг белорусского Ивана Сусанина

15 февраля 1943 года немецкие каратели зашли в деревню Новины. Заметили Ивана Цубу, схватили его и погнали назад в деревню. Приволокли за ноги и больного брата Михаила (Ивану было 70 лет, Михаилу – 75). Фашисты не знали, как найти партизан в лесах и на болотах и заставляли стариков показать дорогу. Михаил Самуилович отказался выполнить приказ, был тут же убит выстрелом возле хаты.

Потрясённый смертью брата, Иван Цуба на словах «согласился» быть проводником, но задумал извести карателей. Водил немцев по лесам и болотам кругами. Утопая по пояс в снегу, они одолели десять километров, минули болото и остановились у речушки Лань. Это был их последний привал. Иван завёл карателей в противоположную от партизан сторону, в непроходимое болото. «Вот вам партизаны. Дальше идти некуда… Ну как, собаки, довольны проводником?» – с гордостью и ненавистью спросил Иван Цуба. Удар прикладом по голове оглушил его, и он уже не слышал и не почувствовал «коронного» эсэсовского выстрела в затылок…

Возмездие

Ночью немецкие каратели начали пускать в небо ракету за ракетой, прося помощи у своих. Первыми на эти сигналы оперативно «откликнулись» партизаны-комаровцы. Они вышли к урочищу и отправили на тот свет всех до единого застрявших в болоте «юберменшей» («сверхчеловеков»)… Из подразделения карателей спасся только переводчик. Он и рассказал о последних часах жизни Ивана Цубы.

Иван Цуба спас жизнь многим

Своим подвигом Иван Цуба спас жизнь многим партизанам и местным жителям. Он отвёл карателей в другую сторону. Следы тех, кто отступал в лес, были хорошо видны. Эсэсовцы легко могли бы их настичь, если бы проводником были местные предатели. С партизанами шли старики, женщины, дети.

Будем помнить

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1965 года Иван Самуилович Цуба был посмертно награждён орденом Ленина.

У развилки дорог Солигорск – Хоростово, в деревне Великий Лес, братьям-патриотам воздвигнут памятник. Памятник открыт 9 октября 1966 года. На постаменте высечены слова:

«Браты-патрыёты Iван и Мiхаiл Цубы, жыхары вёскi Цубы, мужна загiнулi ў барацьбе з фашысцкiмi захопнiкамi. Мiхаiл адмовiўся паказаць фашыстам месца, дзе знаходзiлiся партызаны. Iван паўтарыў подзвiг Iвана Сусанiна».