В течение последних дней читатели сравнивали цены на отдых, удивлялись отсутствию антитабачных надписей на киосках, советовали проверять чеки в магазинах, предлагали, как разнообразить культурную жизнь Случчины, а также оценивали материалы «Кур’ера».

Отдых вдвое дешевле, чем в Нарочи

В редакцию позвонил Сергей из Жодино после того, как прочитал, как пенсионерка из Слуцка ездила в Нарочь и посчитала, во сколько ей обойдётся отдых там. Мужчина сказал, что знает место, где отдых вдвое дешевле. «В оздоровительном центре «Дудинка» возле Борисова сутки стоят 27 рублей. Это и проживание, и четырёхразовое питание. Прекрасное место на берегу Березины».

О надписях на табачных киосках

Случчанину Анатолию Николаевичу кажется странной ситуация с антитабачной рекламой. «Вот производители сигарет обязаны по закону наносить на каждую пачку надпись о вреде курения для здоровья человека и размещать рисунок, как разрушаются органы под воздействием табака. Интересно было бы узнать, почему этого не пишут на специализированных киосках, где продаются сами сигареты», — высказал мнение мужчина.

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Чеки стоит проверять

Случчанка Инна обратилась к нам через Instagram (instagram.com/kurjer). На примере своего опыта посещения магазина она советует покупателям проверять, что пробито в чеке, особенно весовой товар. Девушка купила головку чеснока в супермаркете. Когда рассмотрела чек, то там был указан вес 440 граммов, что не соответствовало действительности. «Как ходить в магазин пенсионеру или посылать ребёнка?» — задаёт риторический вопрос Инна.

Есть предложения по «культурной столице»

Случчанин Валерий пришёл в редакцию и поделился своим видением, какие мероприятия провести в городе и районе без особых организационных усилий со стороны районной администрации. Он объяснил, как это поможет вовлечь случчан, чтобы они чувствовали свою причастность к происходящему и помогли разнообразить культурную жизнь района. Валерий коснулся и других вопросов развития города, внёс и интересные подсказки, как улучшить содержание газеты «Кур’ер».

Благодарность за работу

Случчанка Л.Михайличенко обратилась в редакцию, чтобы поблагодарить «Кур’ер» за интересные материалы. «Позвоню в горисполком и попрошу, чтобы вашу газету поставили на первое место среди всех белорусских газет», — сказала женщина.

О поездках в деревни

Через нашу группу в «Одноклассниках» (ok.ru/slutsk) написала подписчица с ником Анастасия Пупкина. Она предложила нам чаще ездить в небольшие деревни. Например, посетить и написать истории про глухие деревни: Клешево, Ульяновка, Мусичи, Прогресс и т.д.

Мы поблагодарили её за предложение. Также напомнили читательнице, что о разных деревнях пишем уже более 20 лет и чаще бываем именно в небольших сёлах. Только за прошлый год мы съездили в 45 сёл Слуцкого, а также Копыльского, Солигорского и Стародорожского районов.

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