Как пишет Office Life, по обновлённым данным, в Турции в результате мощного землетрясения погибло 29,6 тысячи человек. В Сирии — как минимум 4 574 человека.

В итоге общее число погибших в этих странах превысило 34 тысячи.

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Землетрясение в Турции произошло на юге страны рано утром 6 февраля (фактически в ночь с воскресенья на понедельник). Его магнитуда составила 7,7-7,8, очаг залегал на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп на юго-востоке Турции. В течение нескольких часов были зафиксированы несколько десятков афтершоков, самый сильный из которых был практически сопоставим по магнитуде с первоначальным толчком. В Турции было разрушено более двух с половиной тысяч домов. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил в стране недельный траур по погибшим.

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