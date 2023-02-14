В этом году в Слуцке планируют отремонтировать 3972 светильника, а в деревнях заменить 750 ламп уличного освещения.

Слуцк

Служба заказчика ЖКУ Слуцкого района проводит открытый конкурс на техническое обслуживание, эксплуатацию, ремонт объектов уличного, архитектурного, иллюминационного освещения Слуцка на 2023 год.

По сведениям госзакупки:

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протяжённость сетей уличных электросетей в городе составляет 88,8 км;

светильники и кабели заменят в 3972 светоточках;

ориентировочная стоимость расхода на уличное освещение Слуцка — 684141 рубль, а общая ориентировочная стоимость всей госзакупки — 768 274 рубля.

расходы на уличное освещение (электроэнергия) на весь 2023 год — 1 699 105 кВт.

Напомним, что в 2016 году в Слуцке было 2223 фонаря. Тогда светильники уличного освещения начали заменять на светодиодные. Для сравнения, до установки новых светодиодных светильников на освещение Слуцка за год уходило в среднем около 980 000 кВт (в 2023 запланировано 1 699 105 кВт).

Слуцкий район

Слуцкий райисполком проводит запрос ценовых предложений на выполнение работ по замене ламп в населённых пунктах Слуцкого района.

По данным закупки:

общее количество работающих светоточек (фонарей) в сельсоветах — 5547 шт.;

обслуживание кабельной линии — 886 км;

ориентировочная стоимость работ — 33 000 рублей.

Всего планируют заменить 750 ламп (светодиодные светильники ДКУ 60 Вт):

Беличский сельсовет (с/с) — 65,

Бокшицкий с/с — 65,

Весейский с/с — 55,

Гацуковский с/с — 60,

Греский с/с — 60,

Знаменский с/с – 55,

Исернский с/с – 35,

Кировский с/с – 60,

Козловичский с/с – 65,

Первомайский с/с – 35,

Покрашевский с/с – 30,

Рачковичский с/с – 45,

Серяжский с/с – 80,

Сорогский с/с — 40.

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