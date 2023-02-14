Участковые инспекторы Слуцкого РОВД принимают граждан еженедельно по средам в общественных пунктах охраны правопорядка (ОПОП) в городе — с 17.00 до 20.00, а в деревнях — с 10.00 до 13.00.

Сельские ОППП расположены в зданиях сельисполкомов, а городские — по следующим адресам:

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ОПОП №1 — здание бывшего «Дома офицеров» (ул. Социалистическая, д. 129);

ОПОП № 2 — здание общежития (ул. Молодёжная, д. 7);

ОПОП №3 — здание общежития (ул. Социалистическая, д.2);

ОПОП №4 — здание общежития (ул. Ленина, д. 41);

ОПОП №5 — здание общежития (ул. Чехова, д. 55).

Круглосуточный единый номер — 102.

В ТЕМУ. «Там и котиков продают… И чего только нет!» Что возмутило случчанку, которая переехала из деревни в Минск.