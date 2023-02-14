В выходные ехали мимо леса за Дальними Бондарями. Это примерно 10 километров от города. Там прекрасный лес: дубы, ели, сосны, ольха и разные кустарники.

Остановились у одной из просёлочных дорог, ведущих вглубь. Свернули в лес у столбика с пометкой — №50.

Погода была прекрасная: тепло, солнечно, безветренно. Шли, наслаждались, пока не обратили внимание, как много в лесу поваленных деревьев. Они лежат со всех сторон.

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И у самой дороги и в глубине чащи. Видно, что некоторые упали давно и поросли мхом, а другие, видимо, этой зимой.

Были взрослые ели, вывороченные с корнем, и совсем маленькие деревца и кусты.

В другом месте стояли засохшие лиственные деревья с обломанными макушками. Часть их тоже уже лежали на земле.

Эта картина нас просто поразила. Что случилось — деревья болеют? Можно ли что-то сделать, чтобы сохранить этот заповедный уголок.

Где-то читал, что примерно в этом месте расположен ботанический памятник природы республиканского значения «Насаждения лиственницы, дуба и сосны «Уречское». Не знаю, он ли это или нет, но очень жалко такое дивное место.

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