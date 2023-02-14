Это произошло в агрогородке Новые Дороги в понедельник, 13 февраля.

Очевидцы сообщили спасателям, что горит жилой дом и что, скорее всего, внутри находится хозяйка. Когда они прибыли на место, в той части жилища, где полыхало пламя, никого не было.

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Тела 87-летней хозяйки дома и её сына обнаружили на полу в кухне около окна.

«Женщина была инвалидом 1 группы и имела проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Вероятнее всего, мужчина хотел спасти мать через окно горящего дома, но, к сожалению, ему это не удалось», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

По предварительной информации, погибший мужчина ухаживал за престарелой матерью, сообщает Следственный комитет. Предварительная причина пожара — неисправность газового оборудования.