В Слуцке будущего всё было прекрасно. Неизвестно, как у Слуцка, который объявлен культурной столицей Беларуси, но у Ивана Фёдоровича Оляпки точно всё хорошо.

Иван Фёдорович, житель дома №12 по улице Анастасии Слуцкой, с гордостью называл себя бюрократом. Уж что-что, а организовать он умел. Иногда даже слишком (бюрократ ведь). Но в данный момент, в конце августа 2023 года, он сидел в кабинете и радовался проделанной работе.

Парк

В парке всё прекрасно. Ушли в прошлое просто дискотеки «Для тех, кому за…». Это раньше на них диджей через проигрыватель и колонки просто запускал ностальгическую музыку 70-80-х.

А теперь! Теперь каждое воскресенье в парке один час, а то и два было живое выступление. То ансамбль из детской музыкальной школы, то хор с мясо- мол-распорафинадного комбината, то музыканты и хор из соседней деревни Случники, то с дальней – Тычево.

Даже нашли давно забытые коллективы ветеранов с предприятий и собрали их вновь. Людям вернулось ощущение праздника. Приходили ведь и родственники выступавших.

А по субботам! По субботам поют солисты из ГДК, из ЦДТ, из деревень. А ещё играет духовой оркестр. Художники и ремесленники делают выставки. Для украшения интерьера картины детей из детской художественной школы пачками скупают приезжие — владельцы отелей, кафе, агроусадеб.

И как довольны местные ремесленники и предприниматели. Торговля едой и сувенирами идёт бойко.

Как легко это было организовать. В феврале собрали руководителей учреждений, объяснили, что в нашем районе десятки творческих коллективов. А на май-сентябрь приходится всего с полсотни суббот и воскресений. Конечно, все нашли время раз или два за сезон всего один час выступить в парке. Некоторые даже захотели выступать чаще.

«Забронируйте время за моими баянистами и «барабанистами» – каждую субботу с 18 до 19 часов мы будем выступать», — сказал начальник отдела кадров мясо- мол-распорафинадного комбината, заядлый певец и «барабанист».

Всё распределили, составили график. Мелочь, но с таких мелочей состоит наша культура.

Городские улицы

К лету в нашем Параллельном Слуцке все поняли, что культура – это не только песни и танцы. Через культуру люди так вовлеклись, что им стало интереснее окультуривать и сам город. Они поняли, что многое могут сами.

А ещё увидели пример улицы Анастасии Слуцкой. Точнее, той её части, которая приходится на частный сектор. На ней жители скинулись деньгами, купили самосвал гранулята, и теперь все выбоины на дороге подсыпают сами. Ведь если не подсыпать, выбоины будут только расти, размываться.

Этим летом жители других улиц, вдохновлённые примером и хозяйским подходом, тоже стали сами следить за дорогами. И оставил их страх перед осенью, что и «скорая» с ним проедет, и такси. И что сами не оставят подвеску на собственной улице.

Службам, которые по городу и району и так обслуживают 800 километров дорог, стало легче. Они уже сэкономили, и появились деньги, чтобы заасфальтировать несколько дополнительных улиц.

Более того. Летом-2023 Слуцк стал утопать в цветах, красивых инсталляциях, фотозонах, муралах. Селфи на их фоне заполонили интернет. Даже появилось отдельное понятие, мем «Слуцкое селфи». Блогеры из других городов заполонили Слуцк, делая свои обзоры про «слуцкие цікавосткі».

А всё почему? Ещё зимой собрались директора слуцких предприятий и сказали: «Девочкам из зеленхоза и мужикам из домоуправлений очень тяжело одним украшать и убирать город. Будем украшать территорию вокруг наших зданий своими силами – наши работники не против. И ещё дайте нам подшефные территории в городе. Мы купим и засадим всё цветами и сделаем разные скульптуры и инсталляции. Объявите конкурс на самые лучшие – люди будут стараться».

«Евровидение»

Лето-2023 стало ренессансом. Как и в прошлые советские времена, между предприятиями и хозяйствами стали проводиться соревнования творческих коллективов. Уже прошёл первый отбор, как на «Евровидении». Как и на «Евровидении» – кто вживую, а кто онлайн – случчане смотрели выступления, а потом жюри и люди голосовали. Впереди – в сентябре – весь Слуцк ждёт полуфинал и финал.

Уже сейчас несколько ансамблей, солистов, танцоров и музыкантов стали прямо местными звёздами. Фрагменты их выступлений начали «гулять» по Тик-Току, Ютубу и Инстаграму. Фабрики соревнуются с комбинатами. Одна деревня спорит с другой, какая из них более культурная.

Люди почувствовали, что от них что-то зависит. Белорусские СМИ вовсю цитируют слова председателя Тычевского сельсовета: «Не всё измеряется деньгами, зарплатами. Если людей увлечь, они забудут о корыстных интересах. Наши случчане добрые и патриотичные».

Сельские клубы

Кстати, про деревни. В нескольких возродили сельские клубы. А Случниковский ДК спасли от закрытия и бульдозера. В нём весной текла крыша, денег не было, чтобы залатать. Собрались закрыть, и он бы повторил судьбу других ДК в деревнях. За несколько лет без человека здание рассыпается так, что его только под бульдозер. Всё из-за того, что просто крыша потекла. Это как отрубить руку из-за того, что палец порезал.

Но вдруг люди вернули себе способность договариваться друг с другом:

один директор поговорил с другим, тот — с каким-то другим председателем и заведующим;

те — с каким-то депутатом;

тот депутат — с каким-то другим директором.

И крыша «чудесным образом» залаталась, жизнь в ДК вернулась. Даже деревенская молодёжь полюбила проводить там вечера, а не «наркоманить» и «сидеть в интернетах».

Иван Фёдорович

Хорошее выдалось лето. Иван Фёдорович вышел из кабинета, спустился на первый этаж, вышел на улицу. Он как бывший ученик Слуцкой музыкальной школы был готов прямо сейчас взять тромбон и живой музыкой взбодрить случчан.

На площади с 500-летней историей он вдохнул воздух, словно перед игрой на трубе… Он верил, что нельзя жить прошлым, но нельзя и людей оставлять в прошлом или за где-то бортом… И выдохнул. Прекрасное будущее наступило.

Редакция благодарит нашего постоянного читателя Валерия за идеи, без которых этот материал не состоялся бы.