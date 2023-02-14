Myfin.by опубликовал данные о том, как сработала Беларусь в 2022 году в отношении экспорта калийных удобрений и как она выглядела на фоне экспортёров-конкурентов, куда удалось нарастить поставки, а с какими странами возникли проблемы.

Китай

Беларусь обошла Россию и заняла второе место в списке ключевых поставщиков Китая после Канады.

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Импорт из Беларуси в Китай:

2022 год — $928,23 млн;

2021 год — $428,76 млн;

2020 год — $334,22 млн.

Бразилия

По итогам 2022 года в рейтинге поставщиков калия в Бразилию Беларусь оказалась на пятой позиции по объёму выручки, уступив основным конкурентам: Канаде, России, Германии и Израилю. Ранее Беларусь занимала в списке третье место, а в 2016 и 2017 — второе.

Импорт из Беларуси в Бразилию:

2022 год — $360,50 млн;

2021 год — $507,96 млн;

2020 год — $534,32 млн.

Индия

Санкции и нестабильная логистика привели к значительному сокращению объемов поставок калия из Беларуси в Индию. В тройку лидеров по поставкам вошли Канада, Израиль и Иордания. Беларусь оказалась четвёртой.

Другие страны

Турция: в 2022 году — $48,12 млн, в 2021 году – $62,65 млн.

Таиланд: в 2022 году — $67,81 млн, в 2021 году – $111,84 млн.

О закупках калийных удобрений из нашей страны сообщали и другие торговые партнеры Беларуси:

Австралия – $20,20 млн (февраль 2022 года);

Колумбия – $30,87 млн (январь – февраль 2022 года);

Индонезия – $77,42 млн (I квартал 2022 года);

Мексика – $53,69 млн (январь – апрель 2022 года);

Пакистан – $2,30 млн (I полугодие 2022 года);

Филиппины – $1,71 млн (I полугодие 2022 года).

Кроме того, в прошлом году отечественный калий поставлялся в африканские страны, Гватемалу, Эквадор, Уругвай, Сербию, Азербайджан, Украину (начало 2022 года).

Соединенные Штаты Америки до начала работы санкций в отношении Белорусской калийной компании импортировали из Беларуси калия на сумму $109,11 млн (февраль 2022 года).

Что в итоге

Прошло уже больше года после того, как Литовская Республика остановила транзит белорусских удобрений по своей территории. Это событие стало отправной точкой для расширения контактов с Россией и выстраивания новой транспортно-логистической системы с опорой на восточную соседку.

На текущий момент ведется активная работа по перенаправлению экспортных грузов в порты Российской Федерации и созданию альтернативных маршрутов доставки товаров, в том числе и калийных удобрений.

По итогам 2022 года белорусская «калийка» укрепила свои позиции лишь на одном из трех ключевых рынков, в то время как главный конкурент нашей страны – Канада – смогла нарастить продажи не только в КНР, Индию и Бразилию, но и увеличила присутствие на рынках других государств.