Как сообщает издание «Точка», Госстандарт Беларуси обнаружил у бренда DeFacto товары, которые не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Вопросы у проверяющих возникли к пуловеру для мальчика (артикул U8994A6) и брюкам (артикул Х9430А6) из школьной коллекции.

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В случае пуловера были нарушения по гигроскопичности. При норме не менее 4% для изделий трикотажных второго слоя школьной группы показатель составил 2,5%.

У брюк были нарушения по воздухопроницаемости. При норме не менее 70 дм³/м²с для швейных изделий для детей показатель оказался ровно в два раза ниже.

Эти товары изъяты из продажи и запрещены к ввозу и/или обращению на территории Беларуси.

DeFacto — турецкий бренд мужской и женской одежды, обуви и аксессуаров.