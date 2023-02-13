На популярных интернет-площадках продолжают действовать мошенники. Слуцкий РОВД рассказал две недавние истории о том, как гражданки попались на удочку злоумышленников: одна — при попытке купить iPhone, другая — при продаже щенка.

Случай с iPhone

7 февраля в Слуцкий РОВД обратилась А., жительница Слуцка. Она рассказала, что в конце декабря в Instagram обнаружила объявление о продаже iPhone по очень привлекательной цене.

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А. связалась с продавцом. Тот сказал, что необходимо внести полную предоплату и после этого телефон доставят домой женщине. Оговорив условия сделки, случчанка перевела 500 рублей на предоставленный «продавцом» счёт. Однако в оговорённые сроки товар женщине не поступил, продавец на связь выходить перестал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК Республики Беларусь, проводятся мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление.

Случай со щенком

3 февраля в Слуцкий РОВД обратилась жительница Слуцка К., которая пояснила, что на популярной торговой площадке разместила объявление о продаже щенка. 30 января в Viber с женщиной связался «покупатель», который согласился приобрести собаку. Неизвестный предложил оформить курьерскую доставку одной из популярных курьерских служб, после чего выслал фишинговую ссылку. Женщина перешла по ней и заполнила все появившиеся поля, введя там в том числе и реквизиты своей банковской карты. Злоумышленники получили эти данные, после чего осуществили несанкционированный доступ к банкингу и похитили деньги с банковского счёта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 212 УК Республики Беларусь, проводятся мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление.

Правила безопасности

В связи с эти Слуцкий РОВД в очередной раз напоминает правила безопасности.