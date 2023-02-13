На популярных интернет-площадках продолжают действовать мошенники. Слуцкий РОВД рассказал две недавние истории о том, как гражданки попались на удочку злоумышленников: одна — при попытке купить iPhone, другая — при продаже щенка.
Случай с iPhone
7 февраля в Слуцкий РОВД обратилась А., жительница Слуцка. Она рассказала, что в конце декабря в Instagram обнаружила объявление о продаже iPhone по очень привлекательной цене.
А. связалась с продавцом. Тот сказал, что необходимо внести полную предоплату и после этого телефон доставят домой женщине. Оговорив условия сделки, случчанка перевела 500 рублей на предоставленный «продавцом» счёт. Однако в оговорённые сроки товар женщине не поступил, продавец на связь выходить перестал.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК Республики Беларусь, проводятся мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление.
Случай со щенком
3 февраля в Слуцкий РОВД обратилась жительница Слуцка К., которая пояснила, что на популярной торговой площадке разместила объявление о продаже щенка. 30 января в Viber с женщиной связался «покупатель», который согласился приобрести собаку. Неизвестный предложил оформить курьерскую доставку одной из популярных курьерских служб, после чего выслал фишинговую ссылку. Женщина перешла по ней и заполнила все появившиеся поля, введя там в том числе и реквизиты своей банковской карты. Злоумышленники получили эти данные, после чего осуществили несанкционированный доступ к банкингу и похитили деньги с банковского счёта.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 212 УК Республики Беларусь, проводятся мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление.
Правила безопасности
В связи с эти Слуцкий РОВД в очередной раз напоминает правила безопасности.
- Никогда не сообщайте незнакомым лицам, в том числе по телефону, свои персональные данные, реквизиты своих банковских карт, реквизиты доступа к банкингу. Не вводите данную информацию на непроверенных, сомнительных интернет-ресурсах.
- При покупке вещей через интернет перед приобретением товара рекомендуется найти и почитать отзывы о продавце. Необходимо быть бдительными и не поддаваться на главную уловку мошенников – это значительно заниженная цена на якобы реализуемый товар при условии полной предоплаты.