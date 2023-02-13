Посмотрите фотографии читателей «Кур’ера», что происходило в городе в конце прошедшей недели.

Слуцк
В воскресенье была такая погода, что парочка в парке загорала прямо на снегу. Фотографии: Алексей Скрынников

Слуцк, набережная, река, Случь

Реклама

Слуцк, коты, кошкин дом

Слуцк, парк, собаки
В городском парке встретились владельцы собак и их питомцы

Слуцк, парк, собаки

У «Музыканта» возле ГДК осталась одна струна, а было четыре
Для сравнения. Такой была скульптура «Музыкант» 21 мая 2015 года, когда её только установили. Фото: Алесь Достанко
Слуцк, Солигорск, хлеб
Случчанка купила хлеб и написала: «В рекламе вроде нельзя писать: САМЫЙ ЛУЧШИЙ, САМЫЙ КРАСИВЫЙ и т.д. А в названиях продукта можно? Это не считается рекламой какой-то? Просто я не согласна, что он самый вкусный. И даже не согласна с тем, что он вкусный в принципе».
«Во время литургии, которую вёл отец Сергий в храме Александра Невского, благодатные лучи предвесеннего солнышка подарили всем прихожанам душевную радость». Прислал Александр Шелехов

Делитесь с нами интересными фактами о жизни города или деревни нашего региона, мнениями, рассказывайте об интересных людях! Для этого позвоните редактору отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите в редакцию: info@kurjer.info, в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», в Telegram-бот. Свежие новости, истории из региона получите на дом при подписке на печатную газету всего за 5,87 руб в месяц!