После нашей публикации «Как уменьшить тариф за свет, если в квартире электробойлер» к нам обратилась случчанка, которая столкнулась с трудностями, пытаясь перейти на уменьшенный тариф.

Чтобы ещё раз уточнить информацию из прошлой публикации, мы обратились с запросом в филиал «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго». На вопросы, как перейти на субсидируемый тариф с применением коэффициента 0,85 для расчётов за потреблённую электроэнергию и кто имеет право на него переходить, читателям «Кур’ера» ответил Андрей Климович, заместитель директора по сбыту:

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«Субсидируемый тариф для оплаты за услуги электроснабжения в порядке, определённом в части первой пункта 44 Положения о порядке расчётов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утверждённого постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.06.2014 № 571 (в действующей редакции), с применением коэффициента 0,85 применяется для расчётов за электроэнергию, потреблённую в одноквартирных жилых домах, квартирах в блокированных и многоквартирных жилых домах при соблюдении совокупности следующих условий:

жилое помещение оборудовано системой централизованного теплоснабжения на цели отопления;

жилое помещение оборудовано системой централизованного газоснабжения или индивидуальной баллонной установкой для снабжения сжиженным углеводородным газом только на цели пищеприготовления;

жилое помещение не оборудовано в установленном порядке электрической плитой;

жилое помещение не оборудовано системой централизованного горячего водоснабжения;

жилое помещение не оборудовано индивидуальным газовым водонагревателем (газовой колонкой, газовым котлом).

Для перехода на оплату по субсидируемому тарифу с применением коэффициента 0,85 гражданину необходимо обратиться в энергоснабжающую организацию по месту жительства.

Справочно. В данном случае заявителю необходимо обратиться в расчётно-справочный центр Слуцкого межрайонного отделения филиала по адресу: Слуцк, ул. Копыльская, д. 8 (время работы: понедельник — пятница с 8.00 до 19.00, суббота с 9.00 до 14.00). При себе собственнику необходимо иметь паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность.

Для определения соответствия жилого помещения (квартиры) вышеуказанным условиям персоналом филиала будут направлены соответствующие запросы в органы местной исполнительной власти.

Обращаем внимание, что граждане вправе самостоятельно представить в энергоснабжающую организацию документы, подтверждающие соответствие жилого помещения (квартиры) вышеуказанным условиям».