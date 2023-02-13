Организация ProWomen By с 15 февраля начнёт проводить серию бесплатных вебинаров с психологами и онлайн-группой поддержки для женщин, где можно научиться справляться со стрессом и выгоранием и получить навыки личной устойчивости.

«Мы живём в сложном мире, где нас постоянно окружают перемены. Это может заставить вас чувствовать себя неуверенно или бояться настоящего и будущего. Стресс влияет не только на самочувствие, но и мотивацию, продуктивность работы. Поэтому в неопределённые времена ключом к долгосрочному успеху являются адаптивность, гибкость и личная устойчивость.

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Устойчивости — способности противостоять, восстанавливаться и оправляться от невзгод и трудностей, развиваться и становиться сильнее во времена неопределённости — можно научиться.

ProWomen By запускает новый проект «Workout: тренировки личной устойчивости во времена неопределённости», который поможет вам зарядиться энергией, адаптироваться к неопределённости и переменам, справиться с выгоранием, стрессом и сохранить интерес к тому, что вы делаете.

Вас ждёт серия бесплатных вебинаров с психологами и онлайн-группа поддержки, где в течение 8 недель можно будет продолжить тренировать навыки устойчивости: от заботы о себе до лидерства и управления вниманием», — сообщается в пресс-релизе компании.

Расписание:

15 февраля в 19:00 «Внутренняя опора. Самооценка vs самосострадание». Разберёмся, как поддержать себя в сложной ситуации, как принимать реальность и развивать навык бережного отношения к себе.

Разберёмся, как поддержать себя в сложной ситуации, как принимать реальность и развивать навык бережного отношения к себе. 3 марта 19:00 «Стресс и тревога неопределённости». Поговорим про стратегии поведения и адаптацию к меняющимся условиям жизни.

Поговорим про стратегии поведения и адаптацию к меняющимся условиям жизни. 14 марта 19:00 «Мотивация и продуктивность в сложные времена». Этот вебинар поможет найти опоры, чтобы продолжать двигаться к своим целям.

Этот вебинар поможет найти опоры, чтобы продолжать двигаться к своим целям. 30 марта 19:00 «Выгорание и влияние кризисов на жизнь». Обсудим влияние информационной перегруженности и узнаем, как вывести себя из состояния выгорания, не усугубить его.

Изучайте программу и регистрируйтесь по ссылке на сайте ProWomen By. В форме регистрации можно выбрать одно или несколько мероприятий. Ссылку на прямой эфир вам пришлют в день проведения каждого из них.

Справка

ProWomen By — некоммерческая организация, которая помогает женщинам зарабатывать больше. ProWomen By привлекает экспертов, чтобы дать девушкам необходимые практические инструменты для развития бизнеса, работы на фрилансе и профессионального роста.