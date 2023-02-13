Предварительно, праздник Масленицы планируют начать в 13.00 на площадке около ГДК в пятницу, 24 февраля. Всё будет как обычно — блины, конкурсы и прочее, но без сожжения чучела.

Уже точно известно, что на празднике планируют проводить конкурсы — метание блинов и валенок, а также установить 10 декоративных домиков. Баннеры для этого закупают на сайте goszakupki.by.

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Напомним, что ранее Масленица проводилась в парке, было и праздничное шествие от Молодёжного центра до парка.

Слуцк — культурная столица Беларуси

В пятницу, 24 февраля, в 15.00 в самом ГДК начнётся другое мероприятие. Оно посвящено вхождению Слуцка в статус культурной столицы Беларуси.

Телеканал «СТВ» сообщил, что 24 февраля в Слуцке стартуют основные торжества. Город готовится принимать гостей.

Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Слуцкого района закупает баннер с логотипом «Культурная столица» и пресс-волы.

Официальная программа пока не опубликована, в ней возможны изменения.

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