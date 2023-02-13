Смотрите подборку фотографий «Кур’ера» из жизни Слуцка в 2003 и 2013 годах (в начале февраля).

2003 год

Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
2 февраля. В этот день в 307-й отдельной железнодорожной бригаде (1 в/г) приняли присягу на верность Родине 782 призывника. Солдатами-железнодорожниками стали и 15 случчан. Фото из архива «Кур’ера»
Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
На улицах Слуцка

Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото

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Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
Фото: Алесь Достанко
Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
Заботливые «мамы» с улицы Комсомольской
Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
4 февраля. Дошколята из социального приюта.
Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
6 февраля. Слуцк засыпает снегом
Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
Фото: Алесь Достанко
Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
6 февраля. Аптека №80

2013 год

Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото
1 февраля. В Слуцком городском Доме культуры состоялся концерт народного ансамбля песни и музыки «Случчанскія святкі». Фото: Оля Зингер
Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото
2 февраля. В ДЮСШОР прошла тренировка с участием юных слуцких и китайских гимнасток. Также мастер-класс провела Любовь Черкашина, бронзовая медалистка Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Фото: Эмилия Метельская
Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото
3 февраля. Случчанин Руслан Орловский поймал рака на водоёме возле деревни Заболоть. Улов рыбака удивил, потому что до этого он считал, что раки зимой впадают в спячку. Фото: Виктория Капская
Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото
7 февраля. Гандболисты 56-й зенитной ракетной бригады (в Слуцке) стали победителями чемпионата Западного оперативно-тактического командования ВВС и войск ПВО по гандболу. Соревнования десяти команд проходили в Слуцкой СДЮШОР. Фото: Оля Зингер
Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото
7 февраля. Жительнице Любани Юлии Лютько вручён новый паспорт по случаю достижения ею столетнего возраста.