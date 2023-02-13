Как провести в дом газ. Куда идти, какие документы нужны

Решение принято, и вы хотите вплотную заняться вопросом обеспечения своего жилого дома природным газом. С помощью специалистов «Слуцкгаза» доступно рассказываем о процессе газификации частного дома в Слуцке.

В первую очередь необходимо понимать, обеспечена ли ваша улица (или ближайшая к ней) подводящим газопроводом природного газа (проще говоря, имеется ли в принципе возможность подключения жилья к природному газу). Определить наличие газопровода несложно. Если природным газом пользуются ваши соседи, то газ подведён.

Газификация жилого дома

Вы убедились в том, что газопровод уже проложен по вашей улице, и вам нужно, что называется, врезаться в него и подвести газ к своему дому. В этом случае нужно узнать в газоснабжающей организации, есть ли техническая возможность подключения к существующему газопроводу. Если таковая имеется, можно приступать к работе.

Обычно вместе с газопроводом-вводом (который подводится к вашему дому) проектируют и строят внутренний газопровод (от газопровода внутри дома до газоиспользующего оборудования: котла, плиты, колонки).

Тут есть два варианта развития событий.

Вариант 1. Всё необходимое сделает газоснабжающая организация.

Вариант подходит тем, кто не хочет тратить своё время. Однако он, возможно, более затратный.

1) Для начала необходимо написать заявление в службе «одно окно» в местном райисполкоме о газификации жилого дома «под ключ».

2) После получения разрешения и технических условий домовладелец заключает со «Слуцкгазом» договор на выполнение проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ по газоснабжению жилого дома и предоставляет:

документ, удостове­ряющий личность;

копию документа, подтверждающего право собственности на домовладение;

(государственный акт на земельный участок, свидетельство о государственной регистрации на капитальное строение);

технические условия на газификацию жилого дома;

топографический план участка с нанесением всех инженерных коммуникаций (необходим в случае отсутствия газопровода-ввода к жилому дому), его можно заказать вместе с изготовлением проекта;

копию технического паспорта на дом (возможно также использование строительного проекта либо ведомости технических характеристик);

копию разрешения местного исполкома на проектные и строительно-монтажные работы по газоснабжению домовладения;

копию разрешения райисполкома на строительство (реконструкцию) дома (при необходимости).

3) До начала строительно-монтажных работ домовладельцу необходимо завершить отделочные работы внутри кухни и топочной (если это необходимо по техническим условиям), оборудовать дымовые и вентиляционные каналы.

4) После того как газо­провод будет принят в эксплуатацию, нужно написать заявление на врезку и пуск газа в газоснабжающей организации. После оплаты назначается дата врезки и пуска газа. В назначенное время приедут специалисты и выполнят необходимый объём работ, а также подключат к системе газоснабжения обору­дование и заключат договор на поставку газа и техническое обслуживание.

Вариант 2. Всё необходимое для газификации вы будете делать лично.

1) Начинать нужно с получения пакета документов: решения и технических условий на подключение к действующим сетям газоснабжения. Для этого надо обратиться в службу «одно окно» райисполкома и написать заявление с просьбой о газифи­кации вашего дома. Райисполком запросит технические условия у газоснабжающей организации и, согласно им, примет решение.

2) После получения технических условий и решения можно начинать проектирование и строительство газопровода-ввода. Это может делать как одна организация, так и разные, например, проект делает «Слуцкгаз», а строительством занимается другая фирма, имеющая соответствующие разрешения на выполнение работ по строительству систем газоснабжения. Список таких фирм вам могут дать в «Слуцкгазе».

3) Когда проект будет у вас на руках, нужно обратиться в специализированную организацию и заключить с ними договор на выполнение работ. Заплатить аванс и ждать приезда монтажников.

4) В случае если вы сразу делаете газопровод-ввод и внутренний газопровод, то нужно приобрести газовое оборудование. Если у вас плита с истекшим сроком эксплуатации, нужно приобрести новую. Для отопления и горячего водоснабжения купить газовый котёл.

5) После того как вам смонтируют все необходимые газо­проводы, строительная организация составит акт выполненных работ. Строительная организация оформит, подпишет и передаст исполнительную документацию в газоснабжающую организацию для производства врезки и пуска газа. После этого нужно написать заявление на врезку и пуск газа в филиале ПУ «Слуцкгаз». После оплаты вам назначат дату врезки и пуска газа. Газовщики подключат к системе газоснабжения оборудование и заключают договор на поставку газа и техническое обслуживание.

Как кредитуется газификация

Надо подать заявление с просьбой о кредитовании в службу «одно окно» райисполкома, приложив документ, подтверждающий право собственности на газифицируемое жилое помещение.

Райисполком согласовывает с газоснабжающей организацией вопрос о возможности газификации жилого дома и принимает решение о включении в список граждан, нуждающихся в получении такого кредита.

Для определения размера денежных средств, которые необходимы для газификации жилого дома, газоснабжающая организация на основании заявки райисполкома подготавливает перечень затрат. В него входит в том числе газовое оборудование (газовая плита, отопительные котлы, водонагреватели, счётчики, регуляторы давления, сигнализаторы загазованности, производителями которых являются предприятия Республики Беларусь и организации государств-членов Евразийского экономического союза, в случае если они предусматриваются проектом).

Льготные кредиты предоставляются гражданам Беларус­банком в размере до 70% стоимости работ согласно перечню затрат. Кредит предоставляется сроком до двух лет. Процентная ставка — 3% годовых.

После завершения работ необходимо в 10-дневный срок предоставить в банк акт приёмки в эксплуатацию объекта газоснабжения, документы, подтверждающие приобретение газового оборудования, а также копии паспортов на приобретённое газовое оборудование.

Получить дополнительную информацию можно у специалистов службы «одно окно» в Центре обслуживания населения филиала ПУ «Слуцкгаз» по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, д. 177.

Режим работы: с 8.00 до 20.00 (пн — пт), с 9.00 до 15.00 (сб) без перерыва на обед. Выходной — воскресенье.

Телефоны: 2 10 47, 2 44 02, 2 44 05.

Кроме того, консультацию можно получить в службе заказчика управления по тел. 2 76 21.

Режим работы: с 8.00 до 17.00 (пн — чт), с 8.00 до 15.45 (пт), обеденный перерыв: с 12.00 до 12.45.

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