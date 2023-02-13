«Время стирает из памяти события, имена, факты. И тогда люди, причастные к ним, словно умирают. Не допустить этого можно, только помня о них…» — об этом написал в «Кур’ер» Олег Пересятник, полковник в отставке, участник войны в Афганистане в составе отряда специального назначения «Каскад». Он напомнил события, предшествовавшие вводу войск в Афганистан, и высказал своё мнение о том, что тогда происходило.

«Есть даты, которые остались в памяти участников тех событий, их родных и близких, а также огромного числа других людей на всю оставшуюся жизнь. Это относится и к 15 февраля — Дню памяти воинов-интернационалистов, — написал Олег Пересятник. — В этот день в 1989 году завершился вывод наших войск из Афганистана, и считается, что тогда последний советский солдат перешёл мост через реку Амударья в Термезе. Военные действия длились 9 лет 1 месяц и 18 дней.

О жертвах

Война унесла жизни около 15 тысяч советских воинов, 6 тысяч впоследствии скончались от ран и болезней, 311 военнослужащих пропали без вести. Жертвы представителей Беларуси также велики: 771 человек погиб, 12 без вести пропали, 718 стали инвалидами. Остались вдовы, сироты, родители, потерявшие своих детей.

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Как начиналось

Традиционно СССР поддерживал тесные партнёрские отношения с Афганистаном. «Апрельская» (Саурская, как её называют в Афганистане) революция 1978 года стала полной неожиданностью для руководства Советского Союза. В результате госпереворота к власти пришла Народно-Демократическая партия Афганистана (НДПА). Государство возглавил её основатель Нур Мухаммад Тараки.

В результате внутрипартийной борьбы за власть в октябре 1978 года Тараки был убит своим соратником Хафизулой Амином. Амин стал главой государства.

НДПА была раздроблена на две враждующие фракции, и вдобавок члены партии с пылкостью неофитов (неофит — новый приверженец (новообращённый) какой-нибудь религии, учения, общественного движения. — Прим. ред.) относились к учению Маркса. Реформы проводились грубо, бескомпромиссно, без учёта местных традиций. В стране нарастал политический, экономический и военный кризис.

Советский Союз официально поддержал революцию, но в действительности не так уж однозначно оценивал происходящее.

О принятии решения

События развивались быстро. Амин показал себя ненадёжным и неуправляемым партнёром. Он тут же снёсся с Вашингтоном и начал некие переговоры с США. Советские спецслужбы были уверены, что речь идёт о работе Амина на ЦРУ. В самом ЦРУ ничего, разумеется, не подтверждают и не опровергают. Амина, по очевидным причинам, спросить нельзя. Как бы то ни было, в СССР к угрозе перехода Афганистана в стан противника относились более чем серьёзно.

Поэтому в Москве решили, что необходимо торопиться. Так началась подготовка одной из самых известных спецопераций Советского Союза. 12 декабря 1979 года Политбюро ЦК КПСС приняло решение о вводе советских войск в Афганистан и оказании ему военной помощи. 25 декабря 1979 года в Афганистан были введены советские войска в составе 40-й армии под командованием генерал-лейтенанта Юрия Тухаринова.

«Одна из самых блестящих операций»

После этого Амин был обречён, но, вероятно, ещё предполагал возможность получить от СССР дополнительные преференции и сохранить власть. Ещё до этого в Афганистан отправились офицеры армии и КГБ для разработки операции. Уничтожение Амина являлось только частью более масштабного плана — советские войска должны были взять под контроль весь Кабул.

Операция по устранению Амина была проведена 27 декабря 1979 года. Это была одна из самых блестящих операций в мировой практике военного искусства. Безопасность Амина и его резиденции (капитальное здание на холме за каменным забором с заминированными кроме одной, но простреливаемой подъездной дорогой) обеспечивали более 2-х тысяч человек.

В оборонительный периметр включались орудия, пулемёты и даже несколько окопанных танков. В непосредственном штурме Дворца Амина участвовали отряды спецназа КГБ СССР «Зенит» и «Гром» (54 человека), а также Мусульманский батальон ГРУ и рота ВДВ МО СССР. Вся операция продлилась 43 минуты. Амин был убит штурмующими, в плен попало до 1700 человек, более 200 афганцев погибло.

С советской стороны во время штурма дворца погибли пятеро в Мусульманском батальоне и пятеро в спецназе КГБ. Среди убитых оказался командовавший штурмом полковник Г. И. Бояринов. По схожему сценарию были захвачены ключевые объекты Кабула.

Ещё один госпереворот

Наутро Афганистан проснулся с новым правительством. Главой государства стал Бабрак Кармаль, который при Амине был вынужден эмигрировать. Однако штурм дворца Амина стал лишь прологом долгой и мучительной Афганской войны. Установившийся в Афганистане режим во главе с Бабрак Кармалем оказался полностью зависим от советской военной, технической и финансовой помощи. В 1986 году в Афганистане произошёл очередной государственный переворот, в результате которого Мухаммед Наджибулла занял место смещённого Бабрака Кармаля. Мухаммед Наджибулла был избран президентом Республики Афганистан.

А власти СССР и США в 1988 году договорились о невмешательстве в дела Афганистана. Кризис в Афганистане затянулся, а в СССР нарастали свои собственные проблемы. Правильным и всеми ожидаемым выходом стало решение советского руководства о выводе наших войск из Афганистана. Он начался в мае 1988 года и закончился ровно 34 года назад, 15 февраля Группы советских войск окончательно покинули эту страну.

День памяти

В День памяти о воинах-интернационалистах мы вспоминаем не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в других вооружённых конфликтах за пределами СССР. Каждый год на «Остров слёз», как его называют люди, собираются ветераны, члены их семей, близкие и родные, чтобы помянуть погибших, обменяться воспоминаниями и поддержать друг друга.

Пожалуй, лучше всего наше, участников той войны, настроение в этот день передают строки английского писателя и отважного боевого офицера Редьярда Киплинга:

Всё отдав, я не встану из праха,

Мне не надо ни слов, ни похвал.

Я не жил, умирая от страха,

Я, убив в себе страх, воевал.

В данном материале не преследовалась цель дать оценку целесообразности ввода советских войск в Афганистан. Как офицер, разведчик, отвечу так: военная жизнь подчиняется уставам, и мы обязаны их выполнять. Решение на ввод войск принимало высшее руководство, которое хотело умиротворить гражданскую войну, но она практически не утихает до сих пор. То есть конечный результат говорит об ошибочности принятого решения. Думаю, одной из причин этого стало недостаточное понимание процессов в этой стране. Опыт новейшей истории показал, что патриотические силы, желающие приобрести народовластие, должны добиваться этой цели своими национальными силами и средствами».

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