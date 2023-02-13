Цены на огурцы в белорусских магазинах бьют рекорды. Office Life дозвонился на прямую линию в МАРТ и расспросил, почему так подорожали огурцы и когда они подешевеют.

От 9 до 14 с лишним рублей за килограмм российских огурцов

Стоят огурцы дороже экзотических фруктов — например, манго, который стоит 6-10 рублей за килограмм.

По словам замминистра МАРТ Андрея Картуна, цены на российские огурцы доходили этой зимой и до 16 рублей. Турецкие дешевле, но они есть не во всех сетях.

Реклама

Почему так дорого?

По словам замминистра МАРТ, у российских производителей есть трудности, которые приводят к дополнительному росту цен.

Российские производители объясняют рост цен повышением стоимости электроэнергии на 9% и «агрономическим» сбоем у ряда тепличных хозяйств. На энергоресурсы приходится 50% себестоимости огурцов в круглогодичных тепличных хозяйствах.

Когда огурцы подешевеют

«Своё предложение грунтовое у нас будет ближе к концу марта — в апреле. Это и помидоры, и огурцы. Станет сначала уже не 14 рублей, а 7, и дальше уже ниже», — рассказал замминистра МАРТ.

А председатель ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников 10 февраля рассказал, что через две недели начнётся массовое плодоношение огурцов в теплицах без искусственного света. Цена на них упадёт в полтора-два раза.