Посмотрите, чем занимались случчане и гости города на прошедшей неделе, с 6 по 12 февраля. «Кур’ер» сделал подборку фото, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Федорцов (@_fedor2.0)

Реклама

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoria Barchuk (@viktoria__barchuk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Buda (@buda.olga)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Verona ♒ (@vera.bukina)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РОЗА | СЛУЦК | БЕЛАРУСЬ (@rosa_sultanova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алеся | Брови | Слуцк (@alesya_shimanchic)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nina Podlipskaya (@nina_pnp)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @tatiliati

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @zhenya.charnetskaya

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina (@frame_every_day_)

Делитесь с нами интересными фактами о жизни города или деревни нашего региона, мнениями, рассказывайте об интересных людях! Для этого позвоните редактору отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите в редакцию: info@kurjer.info, в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», в Telegram-бот. Свежие новости, истории из региона получите на дом при подписке на газету всего за 5,87 руб в месяц!