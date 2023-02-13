«Слуцкі край» пишет, что чистая прибыль Слуцкого льнозавода за 2022 год составила 1 435 000 рублей. Статистику о работе предприятия изданию предоставил директор Николай Мисник.
Вот ещё некоторые данные о работе льнозавода в прошедшем году:
- заготовлено 15 679 тонн льнотресты средней длиной 0,92 м (в 2021 году – 13 309 тонн средней длиной 0,78 м);
- произведено продукции на сумму 10 829 000 рублей, что составило 176% к 2021 году;
- госзаказ выполнен на 90,7%, для выполнения госзаказа организована работа линии Depoortere в четыре смены;
- экспорт товаров – 1 089 200 долларов США, или 299,5% к 2021 году, импорт товаров – 19,8 тысячи долларов США;
- в 2022 году предприятие отгружало продукцию в основном в Российскую Федерацию (86,8% от всего объёма экспорта в денежном выражении) и Китайскую Народную Республику – 13,2%.