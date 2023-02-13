«Слуцкі край» пишет, что чистая прибыль Слуцкого льнозавода за 2022 год составила 1 435 000 рублей. Статистику о работе предприятия изданию предоставил директор Николай Мисник.

Вот ещё некоторые данные о работе льнозавода в прошедшем году:

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