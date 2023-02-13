Марина Сашина, воспитатель дошкольного центра развития ребёнка «Золотой ключик» г.Слуцка, рассказала «Кур’еру», что узнали дети, первый раз попав в библиотеку, и прислала фото.

«Детям было интересно увидеть столько книг в одном месте. Сотрудники провели экскурсию по разным залам.

Показали кафедру библиотекаря, за которой оформляется читательский формуляр. Дети разгадывали викторины по сказкам и литературным произведениям: «По страницам лучших сказок», «Дополни предложение», «Правда или нет», «Загадки о животных».

Ребята узнали, что любые книги можно взять на время домой, для этого нужно прийти с родителями и заполнить формуляр читателя.

Такие экскурсии являются неотъемлемой частью нашего образовательного процесса и способствуют разностороннему развитию личности детей. А в заключительном этапе нашей замечательной экскурсии совместно оформили «Сердце добра».