Марина Сашина, воспитатель дошкольного центра развития ребёнка «Золотой ключик» г.Слуцка, рассказала «Кур’еру», что узнали дети, первый раз попав в библиотеку, и прислала фото.

«Детям было интересно увидеть столько книг в одном месте. Сотрудники провели экскурсию по разным залам.
Что узнали дети из «Золотого ключика», первый раз попав в слуцкую библиотеку
Фото: Марина Сашина
Показали кафедру библиотекаря, за которой оформляется читательский формуляр.  Дети разгадывали викторины по сказкам и литературным произведениям: «По страницам лучших сказок», «Дополни предложение», «Правда или нет», «Загадки о животных».
Что узнали дети из «Золотого ключика», первый раз попав в слуцкую библиотеку
Что узнали дети из «Золотого ключика», первый раз попав в слуцкую библиотеку
Ребята узнали, что любые книги можно взять на время домой, для этого нужно прийти с родителями и заполнить формуляр читателя.
Что узнали дети из «Золотого ключика», первый раз попав в слуцкую библиотеку
Такие экскурсии являются неотъемлемой частью нашего образовательного процесса и способствуют разностороннему развитию личности детей. А в заключительном этапе нашей замечательной экскурсии совместно оформили «Сердце добра».
Что узнали дети из «Золотого ключика», первый раз попав в слуцкую библиотеку
Что узнали дети из «Золотого ключика», первый раз попав в слуцкую библиотеку

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