Житель Слуцка Михаил Тарасевич благодарит врача-терапевта Зою Акулович и поздравляет её с днём рождения, который она отметила 10 февраля.
«Зоя Петровна много лет лечила ликвидаторов ЧАЭС и переселенцев, — пишет случчанин. — Желаю ей здоровья, добра, бодрости, мира, успехов в труде и радостных улыбок! А ещё несколько строк:
Живите, Петровна, под яркой звездой!
И жизнь, как у доктора — дольше!
Вам рано ещё, молодой, на покой,
Живите до 100 лет и больше!
Пусть вас не покинут
И в сердце живут
По-прежнему те — восемнадцать.
И радуют в жизни и рядом идут
Удача, и смелось, и счастье!»