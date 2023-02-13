Житель Слуцка Михаил Тарасевич благодарит врача-терапевта Зою Акулович и поздравляет её с днём рождения, который она отметила 10 февраля.

«Зоя Петровна много лет лечила ликвидаторов ЧАЭС и переселенцев, — пишет случчанин. — Желаю ей здоровья, добра, бодрости, мира, успехов в труде и радостных улыбок! А ещё несколько строк:

Живите, Петровна, под яркой звездой!

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И жизнь, как у доктора — дольше!

Вам рано ещё, молодой, на покой,

Живите до 100 лет и больше!

Пусть вас не покинут

И в сердце живут

По-прежнему те — восемнадцать.

И радуют в жизни и рядом идут

Удача, и смелось, и счастье!»