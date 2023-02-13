Напомним, что газета «Кур’ер» выпустила новую партию скидочных карт «Слуцкая картка». И мы считаем, что эта карта может стать отличной «валентинкой». Поэтому поторопитесь это сделать сегодня или завтра (13-14 февраля). И вот пять аргументов почему.

1.Недорого, но выгодно. Стоимость карты — 10 рублей. Но, по нашим подсчётам, при активном использовании карты можно сэкономить около 100 рублей.

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2.Это необычно. Если вы приобретёте карту к 14 февраля, мы вам в подарок дадим ещё крафтовый пакет с наклейкой.

3.Это приятно. Получать скидки на любимые услуги и товары — это прекрасно. Как женщинам, так и мужчинам.

4.Долгосрочно. Эта «валентинка» не будет пылиться и валяться, она всегда будет в деле. Как минимум весь 2023 год.

5.Это памятно. Человек будет вспоминать вас каждый раз, когда будет держать карту в руке. Вот и чем не классный способ всегда быть рядом.

Где купить карту

Купить карту можно в редакционном отделе газеты «Кур’ер» с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов, с 13 до 14 часов — обед.

Где посмотреть список партнёров карт

Посмотреть наших партнёров вы можете здесь. Однако на данный момент информация обновляется и добавляется. Сейчас у нас десять партнёров из разных сфер.

Как стать партнёром

Если вы оказываете услуги или продаёте товары и хотите стать партнёром «Слуцкай карткі», то звоните или пишите: (8 033) 318 99 30 (Виктория).