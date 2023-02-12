Свыше 70 городов синеокой, сотни деревень, памятники природы, архитектуры, истории. Никакой попсы, только реальные приключения. В новом выпуске «Прыгод слуцака» Владимир Тишкевич расскажет, как в неспокойном марте 2022 года отправился в восточную часть Беларуси, чтобы узнать: что есть в Горках, кроме известной на всю страну сельскохозяйственной академии.

СПРАВКА. Конфликты, кризисы, неурядицы. Порой кажется, что в мире лишь одни неприятности. А в наши дни — и подавно. Чтобы добавить щепотку позитива в серые будни, «Кур’ер» и случчанин Владимир Тишкевич запустили рубрику «Прыгоды слуцака». Мы расскажем о самых необычных местах Беларуси, где побывал наш земляк.

С чем у вас ассоциируется город Горки в Могилёвской области? Готов поспорить, что первой на ум придёт местная сельскохозяйственная академия, о которой слышал практически каждый. А тот, кто там учился, сейчас, возможно, получил неожиданную порцию ностальгии.

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А что ещё есть в Горках? Чтобы получить ответ на этот вопрос, год назад я решил посетить студенческую столицу всех будущих белорусских аграриев.

В городе, где от 30 000 всего населения половину составляют студенты, я ожидал увидеть веселье, атмосферу праздника, живость, а получил больше тишину, спокойствие и провинциальное умиротворение.

Конечно, нельзя делать выводы за однократное посещение, которое не затянулось даже и на 5 часов. Тем более вместо снования молодёжи по городу можно лицезреть действительно интересные места. Например, крутой ботанический сад, парочку красивых церквей, необычные памятники в городе. Так даже лучше, привычнее.

Если начинать своё путешествие с автовокзала в Горках, то важно не забыть, что вы именно в этом районном центре. Ведь местный автовокзал так похож на слуцкий, что невольным образом задумываешься: точно ли я уехал из Слуцка?

Главное отличие заключается в том, что у нас в Слуцке через дорогу находится и железнодорожный вокзал. А в Горках ж/д станция имеет 2 особенности.

Во-первых, называется она не «Горки», а «Погодино».

Во-вторых, находится она намного дальше от автовокзала и от центра Горок. Поэтому для пешего осмотра удобнее выбирать стартовой точкой именно автовокзал.

Если проводить дальнейшие параллели со Слуцком, то, конечно, нельзя не отметить, насколько гостиница в Горках смотрится современнее и лучше нашей. Кажется, что местная «Проня» готова принять любого усталого путника.

Почти сразу в центре города нам напомнят, что мы вообще-то в Горках, где многое связано с сельским хозяйством. Первое напоминание — это весьма интересный памятник сельскому работнику.

Проходим мимо клуба «Парнас», где наверняка вечером будет очень весело, и идём искать самое крупное высшее учебное заведение сельскохозяйственного направления во всей Европе.

А вот и главный корпус БГСХА. Здание заложили ещё в 1837 году, а приурочили это к 165-летию Петра I. На зданиях корпусов очень много памятных досок. На одной из них можно прочесть, что в библиотеке Горок неоднократно бывал классик белорусской литературы Янка Купала. А в 1938 году он передал книги своему другу Новикову.

Вы можете совершенно закономерно спросить: «А кто это такой, этот Новиков?» Демьян Романович был основателем и директором горецкой библиотеки, проработал на должности директора 57 (!) лет.

Помимо памятных досок возле корпусов академии можно увидеть множество памятников. Иван Стебут, Михаил Рытов – имена, хорошо знакомые тем, кто связан с агропромышленностью. Для остальных это прекрасная возможность узнать лучше знаменитых профессоров и деятелей.

Как и в любом районном центре, в Горках есть также интересные религиозные исторические объекты. Главный из них — церковь Вознесения 1850 года в псевдорусском стиле, довольно популярном для восточной части Беларуси. Второй объект – современный храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» 2012 года. Как говорится, выбор за вами.

Также не забудьте осмотреть Ботанический сад при БГСХА с уникальным дендрарием и историко-этнографический музей, расположенный в здании постройки конца 19 века.

В заключение отмечу, что в Горках будет приятно побывать не только тем, кто учился здесь и хочет вспомнить времена своей молодости, но и тем, у кого выдалось свободное время, будучи в Орше или Могилёве.

Церковь Вознесения

Храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»

Ресторан «Парнас»

Памятник сельскому работнику

Отель «Проня»

Мемориальные доски Купале и Новикову

Кинотеатр «Криница»

Историко-этнографический музей

Доска Горецкому

Бюст Стубуту

Бюст Ритову

Ботанический сад

Библиотека

БГСХ

Автовокзал