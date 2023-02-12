Свыше 70 городов синеокой, сотни деревень, памятники природы, архитектуры, истории. Никакой попсы, только реальные приключения. В новом выпуске «Прыгод слуцака» Владимир Тишкевич расскажет, как в неспокойном марте 2022 года отправился в восточную часть Беларуси, чтобы узнать: что есть в Горках, кроме известной на всю страну сельскохозяйственной академии.

СПРАВКА. Конфликты, кризисы, неурядицы. Порой кажется, что в мире лишь одни неприятности. А в наши дни — и подавно. Чтобы добавить щепотку позитива в серые будни, «Кур’ер» и случчанин Владимир Тишкевич запустили рубрику «Прыгоды слуцака». Мы расскажем о самых необычных местах Беларуси, где побывал наш земляк.

С чем у вас ассоциируется город Горки в Могилёвской области? Готов поспорить, что первой на ум придёт местная сельскохозяйственная академия, о которой слышал практически каждый. А тот, кто там учился, сейчас, возможно, получил неожиданную порцию ностальгии.

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А что ещё есть в Горках? Чтобы получить ответ на этот вопрос, год назад я решил посетить студенческую столицу всех будущих белорусских аграриев.

В городе, где от 30 000 всего населения половину составляют студенты, я ожидал увидеть веселье, атмосферу праздника, живость, а получил больше тишину, спокойствие и провинциальное умиротворение.

Конечно, нельзя делать выводы за однократное посещение, которое не затянулось даже и на 5 часов. Тем более вместо снования молодёжи по городу можно лицезреть действительно интересные места. Например, крутой ботанический сад, парочку красивых церквей, необычные памятники в городе. Так даже лучше, привычнее.

Если начинать своё путешествие с автовокзала в Горках, то важно не забыть, что вы именно в этом районном центре. Ведь местный автовокзал так похож на слуцкий, что невольным образом задумываешься: точно ли я уехал из Слуцка?

Главное отличие заключается в том, что у нас в Слуцке через дорогу находится и железнодорожный вокзал. А в Горках ж/д станция имеет 2 особенности.

Во-первых, называется она не «Горки», а «Погодино».

Во-вторых, находится она намного дальше от автовокзала и от центра Горок. Поэтому для пешего осмотра удобнее выбирать стартовой точкой именно автовокзал.

Если проводить дальнейшие параллели со Слуцком, то, конечно, нельзя не отметить, насколько гостиница в Горках смотрится современнее и лучше нашей. Кажется, что местная «Проня» готова принять любого усталого путника.

Почти сразу в центре города нам напомнят, что мы вообще-то в Горках, где многое связано с сельским хозяйством. Первое напоминание — это весьма интересный памятник сельскому работнику.

Проходим мимо клуба «Парнас», где наверняка вечером будет очень весело, и идём искать самое крупное высшее учебное заведение сельскохозяйственного направления во всей Европе.

А вот и главный корпус БГСХА. Здание заложили ещё в 1837 году, а приурочили это к 165-летию Петра I. На зданиях корпусов очень много памятных досок. На одной из них можно прочесть, что в библиотеке Горок неоднократно бывал классик белорусской литературы Янка Купала. А в 1938 году он передал книги своему другу Новикову.

Вы можете совершенно закономерно спросить: «А кто это такой, этот Новиков?» Демьян Романович был основателем и директором горецкой библиотеки, проработал на должности директора 57 (!) лет.

Помимо памятных досок возле корпусов академии можно увидеть множество памятников. Иван Стебут, Михаил Рытов – имена, хорошо знакомые тем, кто связан с агропромышленностью. Для остальных это прекрасная возможность узнать лучше знаменитых профессоров и деятелей.

Как и в любом районном центре, в Горках есть также интересные религиозные исторические объекты. Главный из них — церковь Вознесения 1850 года в псевдорусском стиле, довольно популярном для восточной части Беларуси. Второй объект – современный храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» 2012 года. Как говорится, выбор за вами.

Также не забудьте осмотреть Ботанический сад при БГСХА с уникальным дендрарием и историко-этнографический музей, расположенный в здании постройки конца 19 века.

В заключение отмечу, что в Горках будет приятно побывать не только тем, кто учился здесь и хочет вспомнить времена своей молодости, но и тем, у кого выдалось свободное время, будучи в Орше или Могилёве.

Церковь Вознесения

Церковь Вознесения

Церковь Вознесения

 

Храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»

Храм иконы Божией Матери Спорительницы хлебов

 

Храм иконы Божией Матери Спорительницы хлебов

 

Ресторан «Парнас»

Ресторан Парнас в Горках

 

Памятник сельскому работнику

Памятник сельскому работнику в Горках

 

Отель «Проня»

Отель Проня

 

Мемориальные доски Купале и Новикову

Мемориальные доски Купале и Новикову

 

Кинотеатр «Криница»

Кинотеатр "Криница"

 

Историко-этнографический музей

Историко-этнографический музей в Горках

 

Доска Горецкому

Доска Горецкому

 

Бюст Стубуту

 

Бюст Стубуту, Стубут

 

Бюст Ритову

Бюст Ритов, Ритов

 

Ботанический сад

Ботанический сад в Горках

 

Библиотека

Библиотека в Горках

 

БГСХ

БГСХ в Горках

 

Автовокзал

Автовокзал в Горках