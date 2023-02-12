История проведения учёта численности древних животных в Беловежской пуще насчитывает несколько столетий и началась ещё во времена Речи Посполитой, пишет Thinktanks.

Так, при проведении Институтом истории НАН Беларуси исторических исследований в рамках установления даты заповедности Беловежской пущи, в фондах Центрального государственного исторического архива Украины г. Львова был обнаружен отчёт о зимнем учёте зубров в Беловежской пуще, проведённый 15 января 1783 года, то есть 240 лет тому назад.

К прибытию Понятовского в пуще готовились на высочайшем уровне. Была отремонтирована дорога, по которой должен был ехать монарх (были сделаны насыпи, мосты), а также в большом охотничьем загоне (урочище Августов сад) был сооружен трехэтажный павильон. Осенью 1784 года в Беловежской пуще состоялась охота, на которой присутствовал последний польский король Станислав Август (Понятовский), пишет Брестсити.

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Из сохранившегося до нашего времени документа видно, что по состоянию на дату учёта в доступных участках Беловежской пущи было насчитано 284 зубра. Как оказалось, эта охота была последней охотой польских королей в Беловежской пуще. Вероятно, именно в рамках подготовки к данной охоте и был проведён зимний учёт зубров.

Как говорится на официальном сайте национального парка, наибольшее количество зубров в пуще было учтено в 1857 году (1898 особей). Однако неумеренное разведение других копытных (оленей, ланей, косуль, кабанов), выпас большого количества домашнего скота, который является пищевым конкурентом зубров, а также браконьерство в годы Первой мировой войны, привели к тому, что их поголовье стало катастрофически сокращаться. В 1919 году была убита последняя вольно живущая зубрица. Сохранилось только 52 особи зубров в зоосадах и зоопарках стран Западной Европы, большинство которых когда-то были вывезены из Беловежской пущи. Поэтому восстановление поголовья лесных гигантов решили начать именно в пуще.

В белорусскую часть пущи в 1946 году завезли первых 5 зубров, купленных в Польше. В 1953 году зубров выпустили на свободу и началось их вольное разведение в Беловежской пуще, возвращение в прежние места обитания.

В нынешнем году зимний учёт проходит в период с 23 января по 6 февраля и осуществляется силами лесной охраны (егеря и охотоведы) на территории всех лесничеств и их охранной зоны. Итоги этого учёта пока не известны.

По данным на 1 января 2022 года в пуще обитали 703 зубра, в том числе 117 взрослых самцов (старше трёх с половиной лет), 402 взрослые самки, 107 молодняка (от года до 3,5 лет) и 77 телят. Т.е. количество зубров в пуще за 240 лет выросло почти в 2,5 раза.