Юрист из Москвы решила провести эксперимент: она разослала два резюме — своё и фейкового мужчины Ярослава — в одни и те же компании на одинаковые позиции. Но у мужчины скиллы были похуже: меньше опыта и нет второго высшего. Зато у мужчины стояла симпатичная фотография с фотостоков, пишет телеграм-канал «лидер мнений среди удобрений».

Итог для девушек неутешительный: там, где Екатерине даже не ответили, Ярослава приглашают на собеседование. А эйчары из правительства Москвы заспамили Ярослава звонками и письмами на почту. Самой Екатерине с ходу пришёл отказ.

Если история не выдумана ради хайпа, то наглядно показывает мышление эйчаров в стране.

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