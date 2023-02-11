Снова и снова активисты климатического движения мешают движению, застревая на дорогах. Северный Рейн-Вестфалия принимает меры предосторожности – и обучает более 10 000 полицейских.

Министерство внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии вооружается против климатических активистов, которые застревают на улицах. По данным Министерства внутренних дел, в ближайшие дни более 10 000 полицейских пройдут обучение по удалению приклеенных рук с асфальта. До сих пор по всей стране для этой цели было направлено всего несколько сотрудников. По мнению министерства, это должно «значительно сократить» время и снизить опасность для участников дорожного движения.

Реклама

«Необходимые навыки будут переданы более чем 10 000 сотрудников полиции в рамках обязательного курса повышения квалификации по цифровым технологиям, который начнётся на этой неделе», – заявили в Министерстве внутренних дел Дюссельдорфа. Все патрульные офицеры и офицеры подразделений численностью в сто человек должны пройти обучение.

«Мы убираем с улиц наклейки с информацией об изменении климата – быстро и эффективно», – заявил министр внутренних дел Герберт Ройль (ХДС) в интервью Deutsche Presse-Agentur. «В нашей стране есть много законных форм протеста. И это тоже хорошо. Но торчать на улицах и пытаться парализовать общественную жизнь на несколько часов – не одно из них», – сказал Реул.