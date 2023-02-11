Как кошки правят Слуцком

В доме №12 по улице Анастасии Слуцкой живут за два десятка котов. Одни и носа не показывают на улицу, другие спокойно выходят погулять из квартиры на улицу, третьи чисто дворовые, которых подкармливают сердобольные пожилые бабушки.

Такие бабушки (если они совсем не одиноки), бывает, мужу своему не приготовят лишнюю порцию борща или кусок «кровянки» не отрежут, а отдадут усатому и хвостатому созданию. Разве это не доказательство, что коты не поработили как минимум эту категорию гражданок?

А ещё такие кошачьи в силу своего природного любопытства почти всегда сидят рядом с нами и слушают. Они слушают, например, очень много разговоров жителей дома №12 по улице Анастасии Слуцкой. Почему не употребили слова «подслушивают разговоры». Да потому, что это законное право котов СЛУШАТЬ разговоры людей. Только не надо говорить, что нет таких законов, где написано про это их законное право. И не надо говорить, что вы не нашли на карте города ни улицы Анастасии Слуцкой, ни дома №12 на ней. Природа существования этой улицы такая же, как законы природы. Они не освобождают вас от ответственности за их незнание.

Так что же слышали коты, живущие в этом доме, только в этот день, сегодня? Давайте узнаем.

Квартира №7, 8.17

— Сейчас в бане бассейн не заполняют. А знаешь почему? Я когда ходила в баню, работница мне рассказала, что раньше наполняли бассейн постоянно, потому что вода была не по счётчику. А сейчас по счётчику. Чтобы наполнить бассейн, надо больше 100 кубов воды. Это расходы. Эти расходы надо включить в стоимость входного билета. А что сейчас? Цены повышать запретили. Поэтому бассейн сейчас заполняют очень редко, по большим праздникам…

Чего Белка так на меня смотрит, ты её утром кормил?

Квартира №58, 9.28

— В ТЦ «ЕвроЕвро» почти всем предпринимателям сказали, что у них аренда до 1 апреля и всё. Потому что потом на втором этаже будет «Kari». А на первом «Мегатоп». Останутся только несколько точек.

— Ой, и что такого?

— Как что? Местных душат, зато этим у нас везде дорога… За что наш бюджет жить будет? Двор наш несчастный не за что им отремонтировать. Надоело грязь месить…

Соня, брысь, сейчас цветок скинешь…

Квартира №8, 10.24

— Кричали, что небывалый урожай. И что? Еле 900 тысяч собрали – в два раза меньше, чем кричали. Всё переработали и встали. Встали и пришлось сырьё закупать, чтобы дальше работать. Десять лет такого не было, чтобы приходилось сырьё закупать…

Марсик, не лезь в тарелку, вон у тебя ливерка лежит, иди ешь…

О, я теперь поняла, почему хвастались большим урожаем! Потому что пыль в глаза была, чтобы ажиотаж сбить, что урожая не хватит.

Квартира №14, 11.32

— Что ты, доча, про свою больницу. Вот в нашей больнице не выдали годовые премии. И врачи собрались уходить. Моей подруге – Лене-врачихе, ты её знаешь – так всё надоело. Три раза вирусы подцепила за зиму. На Новый год пластом лежала. Пришла на работу. Так её терапевтом кинули в «грязную» зону – работать некому, а людей куча болеет, одни очереди. Все так устали. Ни надбавок, ничего.

Кексик, иди сюда, я тебе валерьянки дам, а то ты грустный какой-то.

Квартира №12, 11.45

— Что, зацепила тебя Турция? Жалко тебе, что столько людей погибло? А почему? Вот любишь говорить: «Хай начальство воруе и свои делишки делае, лишь бы нас не трогало»? Так там тоже делишки наделало. Дома строили как? Разворовывали. А как землетрясение – так всё посыпалось. Если бы не коррупция, знаешь сколько людей бы выжило?

Стёпа, не лезь в шкаф, от тебя и так шерсти, как от собаки!

Квартира №46, 11.57

— Ой, она меня каждый месяц топит сверху, вся краска в ванной облезла. Сколько раз уже ЖКХ вызывала. Составят свои бумажки и что?

— Какую ты управу на эту твою соседку найдёшь, Вера? Это на работе она тихоня, исполнительная такая, прямо золото. А чтобы на СОП её не поставили, у неё двух детей родственники забрали. А она что говорит: «Забирайте, я ещё рожу».

Ты ж сама слышишь, каждый день над тобой орут, бьются. И что будет? Или он её зарежет, или она его. Хорошо, что детей тётя забрала, а так бы ещё дитё какое убили. Детей жалко… Как убили то дитё, так сразу комиссии пошли по домам. А раньше где они были? Пусть бы к этой твоей соседке пришли, чего ты не позвонишь в милицию, не скажешь?

Смотри, как на меня твоя Буся смотрит, сейчас опять кинется. Гулять со мной будет…

Квартира №22, 12.32

— Ты должен слушать эту передачу!

— Жена, ты с ума сошла. Зачем мне слушать этих крикунов, эту помойку?

— Помойку? Помойку?! В этой передаче всю правду говорят! Не будешь слушать, я на тебя милицию вызову. Я на тебя лучшие годы жизни отдала. А ты меня сейчас так благодаришь?!

Масяня, не лезь к нему ластиться, он в жизни для тебя ничего не сделал!

Квартира №8, 13.41

— Не хочу я на работу в понедельник. Устала я от всего этого. Сейчас будут на субботники суммы доводить. Возьми и выложи три тысячи. Ещё территорию не нашу вокруг убирать. А чего они не доводят «узбекам» или «Евроопту»? Сейчас дам три тысячи на это, потом дам две на другое… А мне потом за что закупаться, если денег на счету нет?

Кто-нибудь спросил у «Домового», чего они набрали у нашего мясомол-рапсорафинадного комбината на 50 тысяч продукции и красиво обанкротились? Устала я…

Ой, смотри, как Барсик смешно на батарее лежит…

Квартира №17, 16.47

— Читала, да? Читала? Директора по 100 тысяч получают, а простые кассиры по 800-1000 рублей. Читала, как им госконтроль разгону дал? Конечно, средние зарплаты будут по 1600. А ты меня пилить будешь за мои 700 и что у меня зарплата как не у людей… Так мы не люди, получается?

Вон где кто счастливый – смотри, сидит твой Атос, слушает, вылупился, как будто понимает, про что мы говорим.

Квартира №76, 17.49

— Какое кино про войну? Тут война и без кино… Давай лучше один сайт включим… Мася, брысь. Мы с женой сейчас про любовь говорить будем…

И?

«Так как же ни правят Слуцком?» — спросите вы, прочитав все эти местные новости. Давайте оставим теории заговора для тех, кто из-за этих теорий развязывает войны или отказывается от прививок…

Да, коты умеют урчать и влюбить в себя.

Да, они умеют проявить инициативу.

Да, они бывают такими вредными и непонятными, что бесят вас до безумия.

Да, они своей независимостью завораживают вас, и вам приходится доказывать кошаку, что вы ему нужны.

Да, они выдают ласку и утешение порциями, заставляя вас чувствовать обязанными им.

Да, они забавны и веселят вас.

Этого недостаточно?

Но не ждите прямого ответа. Из прочитанных выше разговоров вам не показалось странным, что кошачьи так «не вовремя» отвлекают вас от разговоров, сбивают с мысли. А ваши мысли – это ваши разведчики для ваших поступков. Отвлекая вас от одного, они ведут вас по нужному ИМ пути…

Квартира №34, 19.01

— Ты что, не веришь, что коты правят Слуцком? Тебе хоть раз приходилось лежать целый час на диване, потому что у тебя кот на коленях?! Ты хотя бы знаешь историю, как из-за одной кошки в Слуцке новый консервный завод построили, а он так и не заработал?!…

…Ася! Не вздумай прыгать на шторы! Куда? Я тебе сказал…

… О чём это я? Ай, ладно. Что там с твоей машиной? Я знаю хорошего мастера, он тебе всё починит.