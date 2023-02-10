Как рассказал Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля, зарплаты у руководства торговых сетей «как росли, так и растут».

«Они в прошлый раз, я озвучивал цифры, были большие. <…> Например, если у человека была зарплата 148 000, то сейчас она 193 000 рублей. У некоторых зарплаты скакнули в четыре раза. У некоторых в два раза. Кто-то получает 147 000, кто-то 98 000, кто-то 36 000», – рассказал он. Об этом пишет БелТА.

Герасимов добавил, что средняя зарплата кассиров составляет 800-1200 рублей.

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«И я бы не сказал, что она растет семимильными шагами в зависимости от той прибыли, которую получает та или иная торговая сеть», – отметил он.

«Гиппо», «Евроторг», «Доброном»

Александр Лукашенко на совещании по вопросам ценообразования в очередной раз обратил внимание на то, во сколько раз зарплата руководителей крупных торговых сетей больше, чем у обычных сотрудников.

«До людей – продавцов – надо довести: вот 800 или 1000 рублей ваша зарплата, а вот 50-60 тысяч зарплата у этих так называемых владельцев», – цитирует Александра Лукашенко БелТА.

Он заявил, что это соотношение должно быть в пределах 1 к 8.

«Однако в отдельных торговых сетях данное требование не выполняется. Например, «БелВиллесден» (сеть «ГИППО» — прим. ред), коэффициент составил аж 67. «Евроторг» – почти 42, «Доброном» – 12», – сказал Александр Лукашенко.

В правительстве заверили, что в большинстве организаций торговли соотношение зарплат работников и руководящего состава более-менее соблюдается.