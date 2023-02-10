В «Кур’ер» позвонил случчанин Алексей. Он задался вопросом: почему остановку «Советская» в автобусах объявляют по-старому «21-й универсам», хотя магазина уже не существует?

«Остановку, которая раньше называлась «21-й универсам», переименовали. Сменили табличку на остановочном павильоне и в газете об этом писали. А в автобусах объявляют по-старому, — сказал Алексей. — Люди путаются, особенно не местные. Если им надо доехать до остановки «Советская», то они и ждут, когда её объявят».

Пока сменят табличку

В автопарке №2 на этот вопрос ответили, что планируется привести названия и объявления в автобусах к единообразию. Но сроки, когда будет сделана новая аудиозапись, назвать трудно. «Если пассажиры так путаются, сменим табличку», — сказали в автопарке.

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