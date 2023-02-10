На Слуцком ГДК планируют сделать световую вывеску «Дом культуры». Ещё — сделать на здании линейную подсветку.

Слуцкий городской Дом культуры проводит госзакупку вывески размером 10300×3250 мм и подсветки размером 126 м.п. Их планируют установить до 15 марта.

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Статус лотов — «завершён». Это означает, что ГДК уже выбрал организацию, которая изготовит и смонтирует вывеску, а также установит подсветку.

Напомним, что ремонт здания Слуцкого ГДК начался в прошлом году.

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