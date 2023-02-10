В пятницу, 10 февраля, 9-летнюю Милану Новик чествовали в Слуцкой милиции. Она стала лауреата конкурса МВД «Зима без опасностей!», сообщает УВД Миноблиспоклома.

Из рук Станислава Чухольского, начальника Слуцкого РОВД полковника милиции, школьница получила диплом за лучшую фотоработу и призы от руководства Министерства внутренних дел.

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РАНЕЕ. Победы и достижения случчан за неделю. Обзор

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