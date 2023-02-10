Два участка расположены в деревне Ивановские Огородники, а один — в агрогородке Козловичи. Слуцкий райисполком проведёт аукцион 24 февраля.

РАНЕЕ. Как выглядит новый коттеджный посёлок под Слуцком, где вместо асфальта — плитка. Видео

Реклама

1 Деревня Ивановские Огородники, участок №27

Площадь участка — 0,1959 га.

Кадастровый номер участка — 624682701101000179.

Начальная цена единого предмета аукциона — 19440,21 рубля (более $7000 по курсу Нацбанка на 10 февраля).

2 Деревня Ивановские Огородники, ул. Мичурина, 74А

Площадь участка — 0,1481 га.

Кадастровый номер участка — 624682701101000134.

Начальная цена единого предмета аукциона — 9532,49 рубля (более $3500 по курсу Нацбанка на 10 февраля).

3 Агрогородок Козловичи, ул. Молодёжная, №46

Площадь участка — 0,2244 га.

Кадастровый номер участка — 624683003101000483.

Начальная цена единого предмета аукциона — 13488,79 рубля (более $4900 по курсу Нацбанка на 10 февраля).

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни региона, высказать своё мнение о происходящем, познакомить нас с интересными людьми, то звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info; или в личные сообщения в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», или в Telegram-бот.