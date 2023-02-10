Польша не исключает полного закрытия границы с Беларусью. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По его словам, такой вариант оценивается властями Польши, поскольку Беларусь становится «все более и более» опасной для Европы в связи с её тесным сотрудничеством с Россией.

Трансляцию его выступления опубликовал YouTube-канал Janusz Jaskółka.

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