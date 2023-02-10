Польша не исключает полного закрытия границы с Беларусью. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
По его словам, такой вариант оценивается властями Польши, поскольку Беларусь становится «все более и более» опасной для Европы в связи с её тесным сотрудничеством с Россией.
Трансляцию его выступления опубликовал YouTube-канал Janusz Jaskółka.
- На границе между Польшей и Беларусью обустроены шесть переходов: три пассажирских, один грузовой и два грузо-пассажирских. Сейчас действуют только два из них — «Брест» (пассажирский) и «Козловичи» (грузовой).
- 10 февраля, Польша закрыла погранпереход в Бобровниках на границе с Беларусью (пункт пропуска «Берестовица»). Как объяснял глава МВД Польши, движение на погранпереходе приостановлено «в интересах государственной безопасности».
- Заявление о закрытии погранперехода и введении новых санкций прозвучало после того, как был оглашён приговор Андрею Почобуту.
- МИД Беларуси заявил протест в связи с решением Польши приостановить движение в пункте пропуска «Бобровники»/«Берестовица».
- По оценке перевозчиков, закрытие пункта пропуска «Бобровники» пока не скажется критично на перевозчиках и их клиентах, хотя и станет еще одним ударом по напряженно работающей логистической инфраструктуре, — пишет OfficeLife.