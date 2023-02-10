На этой рабочей неделе жители Слуцкого района завоевывали призовые места в разных соревнованиях и конкурсах. Ферма «Совхоза «Рачковичи» стала лучшей в Минской области по надоям. Два слуцких детских сада оказались самими спортивными.

Случчанин Дмитрий Мирончик занял первое место на республиканской спартакиаде. Он стал лучшим на дистанции 60 метром с барьерами — пробежал её за 8,17 секунд. Это была его первая победа на соревнованиях такого уровня.

Реклама

Слуцкие пловчихи завоевали серебро на Первенства Беларуси по плаванию в эстафете 4 х 100 м вольный стиль. Это Полина Буртылева, Илона Желобкович, Екатерина Пилипчук, Александра Шлейко.

София Дорошко, учащаяся Слуцкого ЦДТ, стала дипломантом телевизионного проекта «КУБОК ДРУЖБЫ» в номинации «Эстрадный вокал». Школьница получила дипломом II степени (педагог Дарья Протасевич).

Молочно-товарный комплекс «Белевичи» «Совхоза «Рачковичи» вышел на первое место в Минской области по итогам 2022 года. На ферме продуктивность молочного стада составила от 8 001 кг молока на 1 корову.

Дошкольный центр развития ребенка «Золотой ключик» и детский сад №11 наградили грамотами главного управления спорта и туризма Минского облисполкома за «высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в популяризацию здорового образа жизни и физической культуры среди подрастающего поколения Минской области и активное участие в онлайн-челлендже «Минщина спортивная — 85».

Делитесь с нами интересными фактами о жизни города или деревни нашего региона, мнениями, сообщайте нам об интересных людях! Для этого позвоните редактору отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите в редакцию: info@kurjer.info, в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», или в Telegram-бот.