Пожилой минчанке позвонил неизвестный и сообщил, что её внук стал виновником ДТП. Для освобождения от уголовной ответственности необходимо передать крупную сумму. Женщина знала о такой схеме мошенничества и, назначив встречу с курьером, обратилась в милицию. Об этом сообщает МВД.

Прибывшую за деньгами 35-летнюю женщину с поличным задержали оперативники уголовного розыска Советского РУВД. Фигурантка пояснила, что нашла подработку курьером в телеграм-канале. Это было её первое задание.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество. Проверяется причастность фигурантки к аналогичным преступлениям.

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При поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор, связаться с родственником, которым представился звонивший, и сообщить о произошедшем в милицию.

Курьеры, работающие на аферистов, наравне с другими участниками преступных схем отвечают по закону и обязаны возмещать материальный вред, причинённый потерпевшим.